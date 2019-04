Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Germaniei va reduce la jumatate estimarea privind avansul celei mai mari economii europene in 2019, reflectand incetinirea din ce in ce mai accentuata din industrie, a declarat vineri o sursa guvernamentala pentru Reuters. Săptămâna viitoare, Executivul de la Berlin ar urma…

- Economia mondiala va creste probabil cu 3,3% in acest an, cea mai lenta expansiune din 2016, fata de un avans de 3,5% previzionat in ianuarie. Pentru 2020, rata de crestere ramane nemodificata la 3,6%, se arata in cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de FMI. Este a treia inrautatire…

- Acesta sustine ca noile prognoze ale Comisiei Europene, care vor fi publicate in data de 7 mai, vor confirma actuala incetinire a economiei, care afecteaza cel mai mult Germania si Italia dintre cele 19 state membre ale zonei euro. In previziunile publicate in februarie, CE se astepta la un avans…

- Esti îngrijorat de Brexit? Vino în Germania, unde ai salarii mai bune, vreme mai buna, mâncaruri mai gustoase - si o calatorie mai scurta pentru vizite acasa, în Polonia. Acesta este un îndemn al unui spital german pentru asistentele medicale poloneze care lucreaza în…