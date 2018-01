Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, si-a exprimat speranta ca noul Cabinet, investit luni de Parlament, va sta in functie pana la finele mandatului, respectiv pana in anul 2020. "Este o majoritate de peste 60% care da stabilitate Guvernului si care da si incredere.…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii Cabinetului sau, luni seara, la Palatul Victoria, urmand ca miercuri sa se desfasoare prima sedinta a noului Guvern. "In seara aceasta, dupa cum este normal, ne vom duce la depunerea juramantului, dupa…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, luni, in plenul Parlamentului, ca vrea sa extinda "dimensiunea europeana" in ceea ce priveste actul de guvernare, o atentie deosebita urmand sa fie acordata "parteneriatelor strategice ale Romaniei", in special celui cu SUA. "In ce priveste…

- Premierul desemnnat, Viorica Vasilica Dancila, a prezentat Guvernul și programul de guvernare, în plenul Parlamentului. „Ma aflu astazi aici pentru a obține de la dumneavoastra votul de învestitura. Daca vom obține acest vot vom guverna cu mândrie și respect pentru…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 15.50: Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta, alaturi de Cabinetul…

- Dupa mai multe ore de audieri a miniștrilor desemați, Camera Deputaților și Senatul Romaniei s-a intrunit in ședința comuna. Premierul desemnat, Viorica Dancila, prezinta programul de guvernare.

- Premierul desemnat prezinta, la momentul de fata, obiectivele Executivului sau. Cu cateva minute intarziere fata de ora 15, la Parlament a inceput sedinta in cadrul careia premierul desemnat va prezenta programul de guvernare, inainte ca acesta sa fie dezbatut, in prezenta ministrilor propusi a face…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, luni, ca Uniunea a decis sa dea o sansa astazi PSD-ALDE la votul din plenul al Parlamentului, prin urmare va vota in favoarea Cabinetului Dancila, transmite News.ro . Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea…

- Ministrul propus pentru portofoliul de la Transporturi, Lucian Sova, considera ca masurile prevazute in programul de guvernare 2018-2020 referitoare la achizitia celor 27 de aeronave pentru TAROM si inaugurarea rutelor de lung curier catre Asia si SUA trebuie aprofundate si discutate cu managerul…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Transporturilor, Lucian Sova, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Lucian Sova a fost validat cu 32 de voturi pentru si 11 voturi impotriva. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilica, editor:…

- Programul de guvernare al Cabinetului Viorica Dancila, care va fi astazi supus votului in plenul reunit al Parlamentului, contine foarte putine schimbari comparativ cu cel al Guvernului Tudose. In...

- Guvernul propus de Coaliția PSD-ALDE și care va fi condus de prim-ministrul desemnat, Viorica Dancila, a venit și cu un Program de guvernare nou. Așa cum era de așteptat sunt modificari fața de cel al Guvernului Tudose și Guvernul Grindeanu. STIRIPESURSE.RO va prezinta principalele prevederi ale…

- Liberalii vor vota impotriva, la vedere, la investirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta Romaniei" sa faca la fel.

- Premierul desemnat si ministrii din noul Guvern se pregatesc pentru votul de luni din Parlament. Duminica au avut loc ultimele discutii intre echipa Vioricai Dancila si parlamentarii PSD si ALDE, intr-o sedinta care a decurs pe repede inainte, la Parlament După o şedinţă cu aplauze,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor vota, cu bilele la vedere, impotriva investirii guvernului Dancila.” Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Vorica Dancila va fi premierul țarii”, a spus Orban, care a facut apel catre parlamentarii minoritatilor si UDMR…

- Ce iși propun PSD și ALDE, in noul Program de Guvernare. Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat, duminica, la Parlament, ca romanii vor avea mai mulți bani și se dorește continuarea luptei cu statul paralel. Potrivit acestuia, printr-o relatie „solida” Guvern – Parlament se va putea „restabili…

- Hunor: "Programul de guvernare pare scris in Ministerul Agriculturii, intre doua beri" Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a indemnat pe membrii partidului sa analizeze noul program de guvernare propus de PSD-ALDE, pentru ca "toate aceste acorduri sunt pe termen lung". Luni, noul Guvern va primi votul de…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a trimis Parlamentului programul de guvernare, document care contine in mare masura aceleasi obiective cuprinse in programul Guvernului Tudose, diferenta constand in amanarea termenului de implementare in cazul unor masuri.

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global, care nu este operationalizat inca, deoarece Ministerul Finantelor nu dispune deocamdata de logistica necesara. ”Am discutat…

- Dupa nominalizarea Sorinei Pintea ca ministru al Sanatatii, presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, afirma ca managerului Spitalului Judetean Baia Mare este un profesionist desavarsit in domeniul sanatatii. “Sorina Pintea indeplineste cumulativ doua conditii esentiale pentru un ministru PSD: 1. Este…

- "Sunt masuri care vizeaza cresterea salariului minim cu cate 100 de lei pe an pana in 2020, astfel incat la nivelul anului 2020 sa ajungem la un salariu minim net de 300 de euro de persoana, iar cei care sunt cu studii superioare salariul minim va creste cu 150 de lei pe an", a anuntat Calin Popescu…

- Modificari in proiectul de guvernare. Tariceanu: Romania nu trebuie sa ramana "o tara furnizoare de mana de lucru ieftina" Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global,…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, la Parlament ca pentru functia de prim-ministru o recomanda dialogul si faptul ca stie sa lucreze cu institutiile Uniunii Europene, afirmand ca modul de lucru din Parlamentul European ar trebui introdus si in Romania, potrivit News.ro. Intrebata…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat, marti, ca interpreteaza declaratia presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit careia premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, in sensul ca prim-ministrul este "un om care trebuie sa administreze foarte bine programul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni seara ca premierul desemnat, Viorica Dancila, va face declaratii publice dupa votul de investitura, deoarece acum nu ar face dacat sa-si dea "cu parerea". Viorica Dancila "va vorbi dupa ce primeste votul de investitura pentru ca acum si-ar da cu parerea", …

- Prima de declarație a lui Mihai Tudose, dupa ce i s-a retras sprijinul politic, in partid, și a decis sa iși dea demisia din funcția de premier. El a afirmat, luni, la sediul central al partidului, unde participa in calitate de vicepreședinte, ca s-a apucat de citit. El nu a dorit sa faca niciun fel…

- Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu a declarat, luni, ca fiecare ministru trebuie sa fie pregatit pentru a implementa programul de guvernare al partidului si a sustinut necesitatea unui dialog în interiorul formatiunii politice pe aceasta tema ''Eu sunt pregatita sa avem o discutie…

- Premierul sustinut de PSD, Viorica Dancila, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura al Parlamentului, afirmand ca pentru PSD si pentru romani este importanta implementarea programului de guvernare, ”tratarea asa cum se cuvine” a Centenarului si pregatirea presedintiei Consiliului UE.…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat, marti, pe pagina sa de socializare, ca Viorica Dancila, propunerea social-democratilor pentru functia de premier, intruneste toate calitatile necesare, fiind vorba de o persoana loiala coalitiei PSD-ALDE. "Viorica Dancila intruneste…

- „Ar fi bine ca la CExN-ul urmator sa purtam o discuție serioasa despre cum putem democratiza puterea de decizie in partid și despre cum putem face ca actuala guvernare sa performeze. E necesar ca din Guvern sa faca parte cei mai pregatiți oameni pe care ii are partidul. Imi doresc ca de aceasta data…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, presedinte al organizatiei judetene PSD Constanta, a afirmat, sâmbata, ca "premierul are responsabilitatea actului de guvernare, dar trebuie sa aiba si decizia". "Ar fi bine ca la CExN-ul urmator sa purtam o discutie serioasa…

- Invitat la interviurile Libertatea Live, senatorul PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justitiei, a comentat situația politica din interiorul partidului sau. El spune ca premierul Tudose trebuie sa aiba libertatea de a-si alege echipa guvernamentala. In același timp, Robert Cazanciuc considera ca…

- "Premierul are o responsabilitate extrem de mare in realizarea programului de guvernare. Premierul vine cu o echipa in fata Parlamentului, in care trebuie sa aiba incredere ca poate duce la bun sfarsit un program de guvernare asumat politic. Cred ca premierul trebuie sa aiba o mare libertate in a-si…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc considera ca premierul trebuie sa aiba o mare libertate in a-si forma echipa guvernamentala pentru a putea duce la bun sfarsit un program de guvernare asumat politic, intrucat el este cel care raspunde in fata Parlamentului impreuna cu membrii Cabinetului de eventuale…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri seara ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania electorala. „In masura in care se poate, noi vom susține…

- Liderul social-democraților, Liviu Dragnea, s-a rastit la jurnaliști, atunci cand a fost intrebat joi, dupa reuniunea organizației de pensionari a PSD, care l-au intrebat daca a discutat cu aceștia și despre dosarele sale. Președintele Camerei Deputaților a participat la aceasta intrunire alaturi de…

- Președintele USR Dan Barna a declarat de la tribuna Parlamentului in dezbaterea moțiunii de cenzura ca, pana acum, guvernul condus de Mihai Tudose a indeplinit doar 3% din programul de guvernare.

- Contextul agravarii starii de sanatate a Regelui Mihai i-a facut pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu-Tariceanu, adica presedintii Parlamentului si ai celor doua partide aflate la guvernare, sa depuna un proiect de lege privind statutul Casei Regale, urmand ca aceasta sa aiba parte de mai multe beneficii…

- Asa-numita „revolutie fiscala“, care cel mai probabil va fi adoptata azi de Guvern prin Ordonanta de Urgenta, loveste intr-un loc de care s-a vorbit mai putin in ultimele zile: bugetele primariilor din tara. Asta pentru ca valoarea cotelor defalcate ce revin bugetelor locale din impozitele pe venit…