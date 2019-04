Guvernul Dăncilă vrea să facă pod peste Dunăre la Zimnicea, Teleorman, în parteneriat public-privat/ A fost aprobat memorandum Guvernul a aprobat în ședința de joi un Memorandum privind construirea unui pod peste Dunare între Zimnicea - Svishtov. Guvernul susține ca podul se va corela cu o autostrada care va trece pe lânga Alexandria. În acest moment, ar fi nevoie de mai multe poduri peste Dunare, unul foarte de necesar fiind la Calarași. Cu toate acestea a fost ales ca prioritate un pod în Teleorman, județul din care provin șeful PSD și premierul.



Guvernul spune ca legislația pentru acest pod va fi facuta în regim de urgența. "Ministerul Transporturilor si Comisia Nationala… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

