- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat luni, la Bistrita, ca programul Rabla electrocasnice va fi extins si pentru institutiile publice si primarii, avand in vedere cantitatea mare de deseuri electrice generate de acestea. "Vrem să extindem acest proiect Rabla pentru electrocasnice…

- Ministrul Mediului, vicepremierul Gratiela Gavrilescu, a anuntat, luni, la Craiova, ca Programul "Rabla 2019" va demara pana pe 5 aprilie, iar Guvernul si-a propus sa aloce, la fel ca si anul trecut, fonduri pentru un numar de pana la 50.000 de vouchere.

