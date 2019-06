Ford scoate definitiv din productie modelul Fusion/Mondeo 2019

Masina se vinde in SUA sub numele de Fusion si in Europa sub numele de Mondeo, masina extrem de bine cunoscuta de toti clientii Ford. Conform celor de la Cars Direct americanii scot din productie aceasta masina pentru ca Ford nu mai vrea sa vanda masini tip sedan in… [citeste mai departe]