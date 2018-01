Guvernul Dancila merge in Parlament pentru a cere votul de incredere. PSD amana pentru anul viitor bunastarea promisa in 2016

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului. Intrebat ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor la adresa programului…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor care a afirmat ca programul de guvernare pare a fi scris "la Ministerul Agriculturii, intre doua beri" si a spus ca " e foarte bine sa fie critic". "E foarte bine sa fie critic.…

- Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, daca au sustinere in CEx, lista oficiala a Cabinetului Dancila a confirmat intrarea in Executiv a mai multor politicieni cu ...

- Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, daca au sustinere în CEx, lista oficiala a Cabinetului Dancila a confirmat intrarea în Executiv a mai multor politicieni cu probleme de integritate.

- In ciuda aparențelor afișate la sfarșit, ședința Comitetului Executiv Național al PSD de azi nu a fost chiar liniștita. Mai mulți baroni ai partidului și oameni despre care pana acum se știa ca sunt apropiați ai președintelui PSD au luat distanța și l-au criticat deschis in fața CExN-ului. S-a facut…

- Plenul Parlamentului convocat luni pentru investirea Cabinetului Dancila Conducerile Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca plenul comun al Parlamentului sa se întruneasca luni, în sesiune extraordinara, pentru votul de învestitura a noului Guvern.…

- Miniștrii Guvernului Dancila vor fi audiați in comisiile de specialitate din Parlament luni, 29 ianuarie. In aceeași zi, plenul reunit al celor doua camere va da votul de investitura, a anunțul președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.Tariceanu a mai afirmat ca nu are informații despre…

- Guvernul Dancila isi schimba structura si va avea patru vicepremieri, potrivit unor surse politice, cei patru fiind Viorel Stefan, Ana Birchall, Paul Stanescu si Gratiela Gavrilescu. Lista completa a Cabinetului Dancila: Viorica Dancila, premier Viorel Stefan, vicepremier si ministrul Mediului Gratiela…

- Vicepresedintele liberal Florin Roman a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca PNL are "discutii individuale" cu parlamentari ai PSD si ALDE astfel incat acestia sa nu se prezinte la sedinta de investitura a Cabinetului Dancila, guvern "care poate sa pice", a adaugat acesta, daca UDMR nu-l va vota.…

- Vicepresedintele liberal Florin Roman a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca PNL are "discutii individuale" cu parlamentari ai PSD si ALDE astfel incat acestia sa nu se prezinte la sedinta de investitura a Cabinetului Dancila, guvern "care poate sa pice", a adaugat acesta, daca UDMR nu-l va vota.…

- In deschiderea ședinței, Pavel Filip a menționat ca astazi se implinesc doi ani de cand cabinetul a primit votul de incredere in Parlament. Prim-ministrul a indemnat miniștrii ca "in continuare, in special in acest an, sa marim turațiile, sa putem spune ca am adus ceva acestei țari".

- PSD a stabilit noul calendar al investirii Guvernului Dancila, dupa ce inițial miniștrii urmau sa fie audiați joi și vineri in comisiile de specialitate. Pentru ca nu s-a stabilit lista miniștrilor in ședința CExN al PSD de azi, procedura se amana.Astfel, vineri, 26 ianuarie, in ședința Comitetului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat, inainte de ședința Comitetului Executiv al PSD, de ce nu va fi stabilita astazi componența Cabinetului Dancila. La CEx vor fi discutate, in schimb, schimbari in programul de guvernare, stabilite impreuna cu partenerii din ALDe și discutate cu premierul desemnat,…

- Un membru al CExN face afirmații dure la adresa conducerii PSD. Acesta a declarat pentru realitatea.net ca are încredere zero barat în noul Guvern Dancila, punctând ca filiale PSD slabe, care pierd de ani de zile alegerile, primesc miniștri și

- Guvernul condus de Viorica Dancila se naște mai greu decat se credea. Liderii PSD nu au reușit sa se ințeleaga pe componența noului Executiv și prin urmare așa cum a anunțat STIRIPESURSE.RO inca de ieri a fost convocata o noua ședința a CExN al PSD pentru vineri.EXCLUSIV Formularul 600 va…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata, luni, de la ora 16,00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru AGERPRES ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. Din viitorul Guvern nu vor mai…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se va reuni, luni, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie.…

- Fostul premier Victor Ponta a anuntat, duminica, ca va vota in Parlament „impotriva“ investirii noului Guvern, condus de Viorica Dancila, fosta sefa a europarlamentarilor social-democrati.

- CExN al PSD se va reuni, luni, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie. Daca din partea ALDE, numele ministrilor…

- CExN al PSD se va reuni, luni, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie. Daca din partea ALDE, numele ministrilor sunt…

- "Este o decizie care nu coincide cu pozitia PNL. Este o decizie care, probabil, are in spate niste ratiuni pe care eu nu am putut sa le vad, sa le inteleg (...) Evident, presedintele a avut ratiuni destul de serioase. In primul rand, este vorba de Constitutie si de o aritmetica parlamentara care…

- Viorica Dancila are la dispozitie zece zile pentru a veni in Parlament cu o echipa si un program de guvernare dupa ce a fost desemnata de presedintele Klaus Iohannis pentru pozitia de prim-ministru. Parlamentul se va reuni in sesiune extraordinara, dar nu vor exista surprize, pentru ca majoritatea PSD/ALDE…

- “Președintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opoziție și a altora de a refuza propunerea PSD-ului și ii mulțumim pentru asta și apreciem in mod deosebit”, a declarat Liviu Dragnea miercuri seara, la scurt timp dupa anunțul facut de Klaus Iohannis privind nominalizarea Vioricai…

- Votul a durat doua ore, timp in care guvernul condus de Theresa May a respins mai multe amendamente propuse de parlamentari. Opozitia laburista a votat impotriva, apreciind ca nu se asigura protectia angajatilor si a consumatorilor.Textul adoptat abroga legea din 1972 privind aderarea Regatului…

- Camera Comunelor din Parlamentul britanic a adoptat miercuri, cu 324 de voturi pentru si 295 impotriva, legea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza PA.Votul a durat doua ore, timp in care guvernul condus de Theresa May a respins mai multe amendamente propuse de parlamentari.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, declarat, miercuri, ca, prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier, presedintele Klaus Iohannis “a ales stabilitatea” si a evitat intrarea Romaniei intr-o criza politica. “Presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opozitie si a altora…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca Parlamentul va fi convocat in sesiune extraordinara, astfel incat pe 29 ianuarie sa fie dat votul de investitura pentru Guvernul condus de Viorica Dancila. "Vom convoca Parlamentul in sesiune extraordinara, comprimand cat ne permit Constitutia…

- Guvernul Babis va ramane in functie ca executiv interimar pana la formarea unui nou cabinet, insa negocierile ar putea dura saptamani sau chiar luni in conditiile in care partidele parlamentare refuza sa colaboreze cu miliardarul ceh, acuzat de frauda din fonduri ale Uniunii Europene. Babis,…

- Guvernul minoritar ceh, condus de premierul Andrej Babis, nu a reusit marti sa obtina votul de încredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, transmit AFP si Xinhua. ''Camera inferioara nu a acordat votul de încredere guvernului'', a declarat presedintele…

- Doar 17% dintre romani cred ca tara merge in directia buna, la final de 2017, scorul celor satisfacuti de modul in care politicienii isi fac treaba in ceea ce priveste managementul societatii inspre tintele si angajamentele luate in campanii electorale fiind la un minim istoric, arata un sondaj IRES.…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe…

- In ultima sedinta de astazi, parlamentul a menținut votul pentru completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova cu norme privind securizarea spațiului informațional, remisa spre reexaminare de șeful statului.

- Obiecțiile expuse de președintele Igor Dodon pe marginea legii antipropaganda nu a fost luate in calcul de Legislativ, comunica NOI.md. Deputații au votat astazi repetat proiectul care interzice propaganda ruseasca, dupa ce a fost intors de catre șefului statului. Consilierul președintelui in domeniul…

- Comisia Iordache lucreaza luni pana la miezul nopții. Decizia a fost votata in timp ce la Senat avea loc ședința de plen și a fost anunțata de senatorul PNL Alina Gorghiu. In plus, plenul Senatulului a votat un program de lucru infernal, pentru aceasta saptamana. Parlamentul va lucra 12 ore, zilnic,…

- Comisia Europeana a transmis ca urmarește indeaproape posibilele modificari ale legilor justiției și ale codurilor penale din Romania. TVR a intrebat reprezentanții Comisiei Europene ce parere au despre cele mai recente inițiative legislative din Romania, iar aceștia au aratat ca este nevoie de consultarea…

- Parlamentul se va reuni luni in sedinta comuna pentru a dezbate proiectul bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. Sedinta este programata sa inceapa la ora 11,00. De la ora 10,00 va avea loc sedinta Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor de dezbatere in plen.…

- Parlamentul se va reuni luni in sedinta comuna pentru a dezbate proiectul bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. Sedinta este programata sa inceapa la ora 11,00. De la ora 10,00 va avea loc sedinta Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor…

- Congresul Femeilor Liberale se desfasoara la Palatul Parlamentului. Votul a fost secret, pe buletine, iar 39 de voturi au fost anulate. Dupa anuntarea rezultatelor, Florica Chereches le-a multumit colegelor sale pentru incredere. ”Sunt o femeie obisnuita din Oradea, sunt casatorita, am patru copii…

- Aproape 37% din respondentii Barometrului Opiniei Publice, editia noiembrie, opteaza pentru votul in baza listelor de partid in calitate de modalitate de a alege Parlamentul. Putin peste 19% din intervievati s-au pronuntat pentru votul uninominal, iar 16% pentru votul mixt. Putin peste 28% nu stiu,…

- Comisia condusa de Florin Iordache (PSD) s-a intrunit azi, in zi de doliu national, pentru a discuta despre implementarea unei directive europene privind prezumtia de nevinovatie a cetatenilor. La acest document european, PSD si ALDE au agatat amendamente prin care se interzice orice comunicare publica…

- Morawjecki, in varsta de 49 de ani, a fost numit prim-ministru saptamana trecuta in cadrul unei remanieri a Guvernului si l-a inlocuit pe Beata Szydlo.Partidul aflat la putere, Lege si Justitie, se pregateste pentru alegeri in urmatorii trei ani, potrivit news.ro Citeste si Polonezii…

- Noul guvern polonez, condus de prim-ministrul Mateusz Morawjecki, a castigat votul de incredere in Parlament chiar inainte de miezul noptii, marti, 12 decembrie, noteaza Reuters, potrivit news.ro.Morawjecki, in varsta de 49 de ani, a fost numit prim-ministru saptamana trecuta in cadrul unei…

- Proiectia bugetara pe anul viitor a ajuns pe masa comisiilor reunite de buget-finante ale Parlamentului. Votul final asupra documentului este programat in plenul reunit pe 21 decembrie. Liberalii au depus peste 300 de amendamente, iar principalele domenii vizate sunt educatia, sanatatea si administratia…

- UPDATE Cabinetul Tudose a adoptat in sedinta de miercuri proiectul de buget pe 2018, dupa care Parlamentul va stabili calendarul dezbaterilor. Guvernul estimeaza o crestere a PIB de 5,5% anul viitor, pana la 907,85 miliarde lei (195,5 miliarde euro), potrivit sintezei proiectului de buget pentru anul…

- Cabinetul Tudose ar urma sa adopte in sedinta de miercuri proiectul de buget pe 2018, dupa care Parlamentul va stabili calendarul dezbaterilor. Guvernul estimeaza o crestere a PIB de 5,5% anul viitor, pana la 907,85 miliarde lei (195,5 miliarde euro), potrivit sintezei proiectului de buget pentru anul…

- Cabinetul Tudose ar urma sa adopte in sedinta de miercuri proiectul de buget pe 2018, dupa care Parlamentul va stabili calendarul dezbaterilor. Guvernul estimeaza o crestere a PIB de 5,5% anul viitor, pana la 907,85 miliarde lei (195,5 miliarde euro), potrivit sintezei proiectului de buget pentru anul…

- O noua audiere a fost convocata pe 4 decembrie, in care avocatii vor fi invitati sa pledeze, a precizat el. Parchetul belgian a cerut sa se dea curs mandatului european de arestare. Carles Puigdemont, pe care Guvernul spaniol il acuza ca a declarat unilateral independenta Cataloniei,…

- "Pe viitor trebuie sa ne așteptam ca de fapt jumatate din salariile tuturor romanilor se vor duce in taxe și impozite. Dorim sa vedem ce face guvernul azi, o sa analizam forma finala a textului, pentru ca am ințeles ca a suferit modificari fața de ceea ce știe toata lumea", a spus Hossu. Acesta a…

- Dennis Man, "perla" de 19 ani pe care Becali spera sa obțina zeci de milioane de euro, a dezvaluit rolul extrem de important pe care Nicolae Dica l-a avut in ascensiunea sa de netagaduit din acest sezon. "A fost foarte dicil la inceput, am trecut printr-o perioada mai grea, dar am muncit zi de zi și…