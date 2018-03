Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ca Executivul va adopta o Ordonanta care vizeaza coordonarea programului Centenarului si finantarea acestuia, explimandu-si regretul ca s-a intarziat. ”Trebuie sa facem tot pentru ca romanii sa se bucure de un moment…

- Din solidaritate cu Marea Britanie, care a expulzat 23 de diplomați ruși, Polonia ar putea proceda la fel și sa declare persona non grata un numar de angajați ai misiunii diplomatice ruse din țara, susține ziarul polonez Gazeta Prawna, citand surse din guvern. Executivul din Polonia analizeaza posibilitatea…

- Guvernul Dancila a aprobat proiectul de ordonanța de urgența de modificare a Codului fiscal astfel incat sa fie clarificata situația a aproape un milion de contribuabili care obțin venituri din activitați independente. Este vorba de situația creata de controversata Declarație 600, al carei termen de…

- „Continuarea programului care vizeaza acordarea de ajutoare de urgenta, de la Ministerul Muncii si Justitiei, familiilor care se confrunta cu situatii deosebite, este o dovada ca actualului guvern ii pasa de oameni. Iar aceste alocari financiare, mai ales catre aceia care s-au confruntat cu situatii…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a transmis joi Comisiei Europene un document de 96 de pagini cu explicatii detaliate asupra controversatelor reforme judiciare din tara sa, ce au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge…

- Lipsa de comunicare dintre guvernanti si cetateni creeaza o prapastie tot mai adanca intre cei care ne conduc si electori, este de parere actorul Marcel Iures, intr-un interviu pentru Digi24. Acesta subliniaza ca Executivul inchide ochii la problemele din societate si pare absent la cerintele celor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca Guvernul pune in dezbatere publica proiectul de ordonanta de urgenta care prevede comasarea a sapte declaratii fiscale, inclusiv a declaratiei 600, ea precizand ca Executivul incurajeaza depunerea declaratiei unice in mediul online.

- Guvernul Dancila nu renunța la discuțiile pe tema pilonului II de pensii, inițiate de cabinetul Tudose. Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, spune acum ca pilonul II nu se va desființa, ci doar va lasa la latitudinea romanilor daca vor sa contribuie sau nu la acesta.

- Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump , nu mai are acces la informatiile strict secrete de la Casa Alba dupa ce au fost revizuite procedurile in vigoare. Jared Kushner, care este casatorit cu Ivanka Trump, fiica cea mai mare a presedintelui SUA, se ocupa de procesul de pace israeliano-palestinian,…

- Vicepresedintele PSD Victor Negrescu sustine ca partidul nu va parasi familia social-democratilor europeni, afirmand ca este vorba de un zvon pornit de la cei care vor raul partidului, iar prezenta formatiunii in PES va fi reiterata la congresul PSD din martie, potrivit news.ro. Precizarile lui Negrescu…

- Lista lui Nasra: 44 de promisiuni nerealizate ale primarului Boc Liderul interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a facut un bilant al promisiunile nerealizate si a proiectelor abandonate ale primarului Emil Boc. În ultimii ani, primarul Emil Boc a promis finalizarea mai multor…

- Milioane de romani primesc o veste uriașa! Guvernul Dancila vrea sa ii trimita gratis la dentist. De serviciile gratuite pe care Executivul vrea sa le asigure romanilor vor beneficia atat persoanele asigurate in sistemul public de sanatate, cat și cele neasigurate.Totuși, aceste pachete de…

- Pana la finalul lunii martie, Guvernul promite ca va inapoia sumele datorate celor care au primit mai putini pentru concediile medicale si de maternitate. Situatia a fost cauzata de modificarea cuantumului de contributii sociale datorate, care acum se face in functie de salariul mediu brut. Dupa ce…

- O noua rețea de benzinarii va lua naștere in Romania! Guvernul a luat o decizie-surpriza in acest sens. Executivul intra "la rupere” pe piața locala și anunța o operațiune de amploare, informeaza Bugetul.ro.Potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern, in Romania vor aparea nu mai puțin de...…

- Ministrul Agriculturii a vorbit despre componenta noului Guvern, proaspat instalat. Mai exact, el le-a povestit jurnalistilor de la AGERPRES, in cadrul unui interviu, care este parerea lui cu privire la faptul ca Executivul este condus, in premiera, de o femeie. AGERPRES: Romania are pentru…

- Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței in familie, fiind introduse noi masuri pentru protejarea imediata a victimei și inlaturarea agresorului. Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul de protecție…

- Sorin Giuvelea a fost numit la conducerea ANAF. Premierul Viorica Dancila l-a numit astazi pe Sorin Giuvelea la conducerea ANAF. Acesta a mai condus instituția pentru o perioada scurta, în perioada în care guvernul era condus de Sorin Grindeanu.

- Dragnea a calificat scenariile pe aceasta tema vehiculate in spatiul public ca fiind "niste prostii". "Sunt niste prostii. Asta ca sa apreciez foarte mult aceasta stire sau aceste stiri. Sunt niste prostii. Nu exista asa ceva, nicio discutie in partid, in coalitie, la nivelul prim-ministrului,…

- Anul 2025 pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana este o data orientativa, nu un orizont clar, a declarat, marti, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a adaugat ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare, scrie Agerpres. "Este…

- Prestatiile lamentabile ale unor ministri ca Danut Andrusca si Valentin Popa i-au facut pe unii lideri PSD, ramasi pe dinafara la impartirea ministerelor in Guvernul Dancila, sa ceara deja o remaniere, sperand ca vor putea numi si ei oameni fideli in Executiv. Cat despre geografia actualului Executiv,…

- „Nu va castiga nimic. Nu va da jos PSD bagand cutite in noi", a afirmat Kelemen Hunor pentru Europa FM. Liderul Uniunii susține ca Orban „are mai multe probleme, dar are o problema de aritmetica” facand referire la afirmatia acestuia potrivit careia fara voturile UDMR Guvernul Dancila nu ar fi trecut…

- ”Eu aș fi tentat, evident, sa arunc un pronostic undeva la 1 an de zile, pentru ca nu o vad pe doamna Dancila peste cateva luni sau poate chiar și peste un an, sa aiba astfel de rabufniri de personalitate sau sa aiba o tentativa de emancipare sau de preluare a PSD-ului. De fapt aici a fost lupta,…

- Eroare grava in primul act important emis de Guvernul Dancila. In ordonanta de urgenta adoptata miercuri in legatura cu Declaratia 600 a fost amanat doar termenul de depunere al formularului, insa nu si cel in care trebuie facute platile. Astfel, desi romanii vizati de masura au timp pana…

- In lista obiectivelor marete pe care si-a propus sa le implementeze Guvernul Dancila se numara si monitorizarea contractelor de servicii publice si intocmirea unei “Liste negre” pentru firmele care lucreaza cu bani publici si care nu respecta pretul initial, termenele sau nu livreaza produsul achizitionat.

- Guvernul a actualizat regimul de acordare a sporurilor pentru conditii de munca in invațamant. Potrivit prevederilor adoptate de Guvern, sporul pentru condiții periculoase și vatamatoare de munca se acorda doar daca se incadreaza in bugetul instituției. Executivul a aprobat Regulamentul privind stabilirea…

- Guvernul Dancila, între bogați și datornici! Noii miniștri detin proprietați și alte bunuri destul de modeste, în comparație cu predecesorii lor. Mai mult, unii membri ai Guvernului Dancila au credite consistente la banci.

- Dupa ce la nominalizarea Vioricai Dancila a spus ca da o noua sansa PSD, presedintele Klaus Iohannis a transmis, la ceremonia de depunere a juramantului noilor ministri, un mesaj extrem de dur la adresa PSD-ALDE, sustinand ca trebuie sa inceteze cu „topaiala guvernamentala" si sa tina cont de semnalul…

- Guvernul Dancila a fost investit in Parlament, cu 282 de voturi pentru și 136 impotriva. Pentru a trece testul Parlamentului, Guvernul Dancila, al treilea guvern PSD-ALDE din ultimul an, avea nevoie de 233 de voturi.

- Viorel Ștefan, propus drept vicepremier in Guvernul Dancila, a declarat in comisiile reunite din Parlament ca vrea sa reduca numarul taxelor la 50 și promite ca toate acestea se vor putea plati online. De asemenea, acesta a promis realizarea Codului Economic, dar și inființarea Casei de Comerț a Romaniei.…

- Publicația franceza "Le Figaro" a scris ca "in ciuda avertismentelor de la Bruxelles, Liviu Dragnea, liderul PSD urmarit de justitie pentru coruptie, isi continua cruciada impotriva judecatorilor"."Executivul condus de Viorica Dancila, prima femeie premier in Romania, nu poate pune capat instabilitatii…

- Natalia Intotero, noul ministru propus pentru Romanii de pretutindeni, ii certa pe romanii care pleaca din țara, intr-un interviu acordat in urma cu cinci ani. Mai exact, viitorul ministru din Guvernul Dancila, ii sfatuia pe romani sa nu mai plece din tara, sa-si ia cate doua-trei slujbe in paralel…

- PSD l-a propus in funcția de ministru al Economiei pe deputatul Danuț Andrușca (49 de ani), un politician cvasi-necunoscut care in anii tranziției, doar cu bacalaureatul, a facut bani din afaceri cu cauciuc.

- Ana Birchall, vehiculata ca vicepremier, in Guvernul Dancila. Conducerea PSD discuta forma finala a Executivului condus de Viorica Dancila, care se va prezenta, luni, in Parlament, pentru votul de investitura. Fiecare nominalizare de ministru, din partea organizațiilor județene, va trece prin votul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin "politici imprudente si masuri hazardate" si a anuntat ca in acest sens va avea discutii cu Guvernul si va solicita consultari cu cei

- PSD duce în continuare negocieri pentru posturile din Guvern. Astfel, baronii care nu au avut ministri în cabinetul Tudose au înaintat spre conducerea partidului propuneri, atât pentru psoturile de ministru, cât si pentru

- Dupa patru sezoane in care a adus bucuria și speranța unor familii greu incercate de viața, actorul renunta la formatul in care s-a implicat. Ne-am obisnuit sa-l primim in casele noastre cu un format atipic, care imbina caritatea cu design-ul. Dupa patru sezoane, insa, Dragos Bucur (40) se retrage din…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, l-a propus, luni, pe Carles Puigdemont pentru a ocupa functia de premier al Cataloniei. De asemenea, Torrent i-a cerut premierului spaniol Mariano Rajoy o intrevedere oficiala pentru a discuta despre "situatia anormala" din forumul decizional…

- Liderii PSD n-au reușit sa ajunga la un compromis privind numele viitorilor miniștri. Nominalizarea membrilor Cabinetului Vasilica-Viorica Dancila se face mult mai greu decat se aștepta, dupa ce Liviu Dragnea a promis funcții tuturor baronilor care l-au ajutat in razboiul cu Mihai Tudose.

- Comitetul National al PSD se va reuni, luni, ora 16.00, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie.

- Guvernul Dancila, sau Guvernul Dragnea III, va avea aceeasi structura, respectiv aceleasi ministere si acelasi numar de portofolii ca si Executivul Tudose, detinute, in cea mai mare parte, de aceiasi titulari, dar vor exista si ministri noi, in locul celor care au fost taxati de forul central de conducere…

- "Am aflat cu mahnire de disputele de ieri din Consiliul General al Municipiului Bucuresti privind terenul pentru noul Spital Metropolitan propus de Primarul General, Gabriela Firea. Rezultatul a fost stagnarea acestui proiect atat de important pentru bucuresteni si pentru sistemul public de sanatate…

- In timp ce ministrul apararii, Mihai Fifor, și vicepremierul Paul Stanescu – prin intermediul organizației PSD Olt pe care o reprezinta – par sa se fi poziționat de partea majoritații liderilor locali care au cerut convocarea urgenta a CEx, ministrul turismului, Mircea Titus Dobre, și cel al transporturilor,…

- Executivul local a actualizat si a trecut prin Consiliul local indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea de reabilitare a Scolii 11 din Rogerius, in ideea de a finanta investitia din fonduri europene. Lucrarile dureaza doi ani.

- Președintele țarii a demis mai mulți miniștri, printre care doi "grei" ai executivului conservator: titularii de la Aparare și Externe. Iar inlocuitorii lor au depus juramantul intr-o ceremonie la care a asistat dosr șeful statului.

- In ultimele zile ale anului ce tocmai s-a incheiat, o serie de organizații maghiare din Romania au obținut mai multe finanțari record, de mai mult de 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarari de guvern adoptate de Executivul ungar.Potrivit agenției Rador, sumele sunt alocate din bugetul…

- Se usureaza in dus Oricare dintre persoanele pe care le cunosti a urinat in timp ce facea dus. Atunci cand simti chemarea naturii trebuie sa raspunzi. Si-a mirosit propria respiratie urat mirositoare Care este primul lucru pe care il faci dupa ce ti-ai dat seama ca iti miroase urat gura?…

- Noul guvern de coalitie de la Viena intentioneaza sa taie alocatiile pentru copiii austrieci care traiesc in strainatate, executivul austriac considerand ca masura nu incalca regulile Uniunii Europene privind interzicerea discriminarii, relateaza Reuters. Executivul cancelarului austriac…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare sau detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de miercuri. ”Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de locuri…

- Costul standard pentru fiecare elev sau prescolar din invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, creste de la 3.740 lei pe an la 4.413 lei, potrivit unei hotarari adoptate in sedinta de joi a Guvernului. Executivul arata, intr-un comunicat…

- Slovenia intentioneaza sa vanda in 2019 cele mai mari banci detinute de stat, Nova Ljubljanska Banka (NLB) si Abanka, a anuntat joi ministrul de Finante, Mateja Vranicar Erman, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Guvernul vrea să înceapă anul viitor vânzarea majorităţii…