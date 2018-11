Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila anunta schimbarile din Guvern: L. Olguta Vasilescu- Transporturi, Marius Budai- Min. Muncii, N. Badalau-Economie, Alexandru Petrescu- Comunicatii, Daniel Breaz- ministerul Culturii, min Tineretului si Sportului- Bogdan Matei, min. Dezvoltarii- Ilan Laufer, min. Apararii- Gabriel Les.

- Social-democratii s-au reunit, azi, intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National al partidului. Pe agenda se afla remanierea guvernamentala, noi numiri pe functii in interiorul partidului, precum si eventuale sanctiuni impotriva Gabrielei Firea. Inainte de CEx au avut loc si primele…

- Medicul Livia David de la Spitalul Judetean din Craiova, care in 23 octombrie a postat pe Facebook o lista cu 43 de medici care au murit in timpul garzii sau imediat dupa aceea, povesteste, vineri, ca s-a deplasat cu trenul la Bucuresti, impreuna cu doua colege, avand intalnire cu ministrul Sanatatii,…

- Festivalurile l-au premiat: - peste 30 de premii și nominalizari in festivaluri internaționale de renume precum: Sundance, Rotterdam, Zurich, Melbourne, Montclair, Montreal, Philadelphia, Seattle, Valladolid, Washington, etc. Publicul l-a votat: Premiul publicului la: Sundance, Rotterdam, TIFF Cluj…

- Trofeul Festivalului Național de Muzica Pop ”Stelele Cetații” 2018, in valoare de 2.500 de lei, a fost caștigat de Daria Cojocaru, din Craiova, județul Dolj. Finala concursului, ajuns, anul acesta, la cea de-a 36-a ediție, a avut loc in zilele de 27 și 28 octombrie 2018. In competiție au intrat…

- Lorena Balaci a declarat pentru ProSport ca familia nu a ridicat suspiciuni asupra decesului fostul mare fotbalist, ba chiar a tinut sa le multumeasca celor de la SMURD pentru modul in care s-au implicat. Mai mult, fiica lui Ilie Balaci a precizat ca autopsia este o procedura normala in astfel de…

- BUZZCamp, seria de evenimente dedicata tinerilor interesați de dezvoltare personala și profesionala, a ajuns la ediția aniversara cu numarul 20. Gala Edition – 10 years of talent catching va avea loc in 10 dintre cele mai mari orașe din țara (București, Iași, Timișoara, Baia Mare, Cluj-Napoca, Brașov,…

- Adrian Aciobaniței, vedeta naționalei masculine de volei a Romaniei, calificata dupa 24 de ani la Campionatul European. In Germania i se spune ”contele Attackula”. Dupa 3-1 cu Finlanda, la Craiova, Romania s-a calificat la Campionatul European de volei masculin din 2019. Va fi prima prezența tricolora…