- Guvernul va aproba joi, in sedinta, infiintarea orchestrei UE, proiect cultural definitoriu pentru ideea de unitate in diversitate la nivel european, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Ma bucur sa anunt ca ideea orchestrei UE, lansata cu ocazia ceremoniei solemne de preluare a…

- Dupa o serie de articole negative in presa din Germania, Romania este criticata si de presa din Portugalia. Principalul saptamanal din Portugalia afirma ca in tara care preia presedintia Consiliului UE "democratia atarna de un fir de par"."Iata ce citește Portugalia de sarbatori: 7 pagini…

- „Decizia luata azi de guvern prin adoptarea OUG privind modificarea Codului Fiscal nu va creste salariile si pensiile, nu va aduce bunastare, va crea insa premisele unor mariri de preturi in lunile care vin. Un guvern responsabil nu-si bate joc de contribuabili, nu arunca in aer bursele, nu pune…

- Ilan Laufer a anuntat luni, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a fost desemnat „consilier onorific neremunerat” in Guvernul condus de Viorica Dancila. Acesta s-a declarat mandru si a anuntat ca va folosi toata experienta acumulata, in special in contextul preluarii presedintiei Consiliului…

- Siegfried Muresan a spus, intr-o conferinta de presa, ca presedintia Consiliului UE este cea mai buna oportunitate pe care Romania o are de cand a devenit membru UE, pentru ca putem influenta marile decizii europene, dar si sa punem teme romanesti pe agenda UE. "Guvernul PSD - ALDE condus…

- Cozmin Gușa susține ca Romania ar fi avut nevoie de un alt guvern la preluarea președinției Consiliului UE, menționand ca in cea mai agitata perioada, UE are parte de președinție incompetenta."Romania avea nevoie, in acesta perioada, sa schimbe Guvernul Dancila, pentru ca un altfel de Executiv…

- Se pregatește Guvernul Dancila 2! Deja se vehiculeaza, pe surse, numele celor care pleaca din actualul Guvern Dancila. Conform surselor, Ministrul Muncii,Lia Olguța Vasilescu, pare sa fie pe lista celor remaniați. Și Nicolae Badalau pare sa aiba zilele numarate in funcția e vicepremier. Momentan, nu…