Guvernul Dancila a taiat 13% din bugetul Parchetului general. Procuror: Sunt afectate dosare cu infractiuni foarte grave

- Toni Grebla, fost judecator la Curtea Constitutionala, a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata luni in Monitorul Oficial. In martie 2015, acesta declara...

- Procurorul general Augustin Lazar spune ca nu are nicio emotie in privinta evaluarii pe care i-o face ministrul Justitiei, Tudorel Toader, Lazar aratand ca se cunoaste pe el si ca de 36 de ani a fost evaluat foarte bine. Procurorul general a fost intrebat, miercuri, la plecarea de la CSM, daca are emotii…

- Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, lanseaza un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, printr-o postare pe Facebook, in care șeful statului este comparat cu un leneș (animal care se misca incet n.r).Fostul ministru a postat si un videoclip…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat sambata, pe Facebook, ca declanseaza procedura pentru evaluarea activitatii desfasurate de catre procurorul general, Augustin Lazar, scrie Mediafax. „Declansez procedura legala pentru evaluarea activitatii manageriale desfasurata de catre procurorul general…

- La data 2 august 2018, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, a solicitat procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie evidenta nominala a procurorilor delegati in cadrul directiei si care nu indeplinesc conditia de vechime in functie…

- Bugetul judetului Brasov a fost diminuat cu aproximativ 90.000.000 de lei comparativ cu 2017, in ceea ce priveste fondurile venite de la Guvern. S-a ajuns acum in situatia in care nu mai sunt bani pentru plata salariilor la Directia pentru Protectia Copilului.

- Procurorul general Augustin Lazar a avertizat, vineri, asupra pericolului pe care il genereaza atacurile sistematice ale unor persoane publice impotriva Ministerului Public, atacuri pe care le considera a fi de natura sa afecteze principiul separatiei puterilor in stat. ‘Procurorul general al Parchetului…