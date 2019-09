Guvernul Dăncilă a prelungit prin OUG termenul de înscriere la vot pentru românii din diaspora Legislația electorala se modifica astfel incat „la alegerile pentru Președintele Romaniei din anul 2019 (...) termenul de inregistrare ca alegator in strainatate se implinește la data de 15 septembrie 2019”. Tot pana pe 15 septembrie se va prelungi și termenul de inregistrare ca alegator prin corespondența, anunta stiripesurse.ro. OUG prevede totodata ca „partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetațenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri beneficiaza de timpi de antena, la serviciile private de radio și televiziune, contra… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit documentului obținut de MEDIAFAX, legislația electorala se modifica astfel incat „la alegerile pentru Președintele Romaniei din anul 2019 (...) termenul de inregistrare ca alegator in strainatate se implinește la data de 15 septembrie 2019”, scrie Mediafax. Tot pana pe 15 septembrie…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca a cerut Autoritatii Electorale Permanente sa extinda termenul pentru inscrierea romanilor din strainatate in Registrul electoral, pentru a creste numarul celor care pot vota prin corespondenta, informeaza agerpres.ro. "Am cerut Autoritatii Electorale Permanente…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca a cerut Autoritatii Electorale Permanente sa extinda termenul pentru inscrierea romanilor din strainatate in Registrul electoral, pentru a creste numarul celor care pot vota prin corespondenta. ‘Am cerut Autoritatii Electorale Permanente sa extinda termenul…

- Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune publice si private incepe in ziua de 12 octombrie, ora 0.00, si se incheie in ziua de 9 noiembrie, la ora 7.00, potrivit deciziei adoptate marti de Consiliul National al Audiovizualului, potrivit news.ro"Campania electorala prin intermediul…

- Ca urmare a analizarii rapoartelor de monitorizare intocmite de directia de specialitate pentru emisiuni difuzate de posturile B1 TV, Realitatea TV si Romania TV in perioada 21-26.06.2019, referitoare la cazul fetitei din Baia de Arama adoptata de o familie de romani stabilita in Statele Unite ale Americii,…

- Joi, 8 august 2019, a avut loc la București, Consiliul Național al Partidului Național Liberal. In cadrul acestui eveniment, liberalii au anunțat public parteneriatul dintre Președintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, și PNL in vederea reconstrucției Romaniei și l-au ales pe liderul eurodeputaților…

- Unul dintre cele mai importante acte comunitare, Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, a fost implementata de Romania cu o intarziere de doi ani. Procesul deschis Romaniei de Comisia Europeana, pentru netranspunerea acestei reglementari,…

- Camera de Comert si Industrie Maramures in parteneriat cu Inspectoratul Teritorial de Munca Maramures vor organiza in 18 iulie 2019, de la ora 11:00, o noua editie a actiunii ”CAFENEAUA OAMENILOR DE AFACERI”. In cadrul intalnirii, oficiali ai Inspectoratului Teritorial de Munca Maramures vor aborda…