- Romania este nevoita sa suporte corecții financiare de 80 de milioane de euro, din cauza unor nereguli la fondurile europene pentru agricultura și dezvoltarea satelor. Ministerul de Externe, care trebuia sa depuna contestație, a facut acest demers prea tarziu. Cazul a ajuns in justiția europeana, care…

- Agentia de propaganda rusa Sputnik scrie ca Iordania isi recheama ambasadorul din Romania in urma deciziei Bucurestiului de a-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Dar, dupa cum precizeaza Ministerul roman de Externe, diplomatului iordanian i s-a incheiat mandatul.

- Liderul grupului UDMR din Camera Deputaților, Korodi Attila, considera inacceptabila poziția MAE cu privire la refuzul accesului in Ucraina al președintelui UDMR Kelemen Hunor, susținand ca responsabilitatea aparține și Romaniei, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al…

- Rompetrol Rafinare este aproape de finalizarea implementarii primei etape a Advanced Process Control (APC), o solutie digitala cu un cost estimat la circa patru milioane de dolari, care va permite imbunatatirea activitatilor de productie din rafinaria Petromidia Navodari, potrivit unui raport al…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a transmis luni o noua serie de informatii firmelor din Romania referitoare la regimul tarifar provizoriu care ar putea intra in vigoare in relatia cu Marea Britanie in cazul unui Brexit fara acord, potrivit agerpres.ro.Ministerul…

- Adevarul este ca firmele de curierat ne fac viata un pic mai usoara si mai confortabila, iar atata timp cat stim ca aceste firme exista, putem sta linistiti pentru ca asta inseamna ca economia functioneaza: magazinele online au clienti, clientii au resurse financiare, iar resursele financiare cresc…

- Ministerul de Externe de la Oslo a anunțat luni ca va expulza un consul polonez care a intrat în conflict cu oficialii norvegieni pe tema unor cazuri în care cetațeni polonezi contestau decizii ale Barnevernet, serviciul de protecție a copilului din Norvegia, informeaza Polish Press Agency…