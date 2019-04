Stiri pe aceeasi tema

- Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a anunțat, joi, la Bistrița, ca primele contracte de finanțare pentru Start-up Nation vor fi semnate incepand cu data de 6 mai, potrivit mediafax.Citește și: Lovitura pentru Monica Gabor! Aceasta risca sa iși piarda…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, alocarea sumei de 21,58 milioane lei din Fondul de rezerva bugetara catre Consiliul Judetean Neamt, pentru finantarea cheltuielilor de proiectare a unui…

- Guvernul a aprobat alocarea a 21,58 milioane de lei, din Fondul de rezerva bugetara, pentru finantarea cheltuielilor de proiectare a unui nou sediu pentru Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt. "A fost...

- Aproximativ 1500 de întreprinderi noi vor fi create în țara noastra, în toate domeniile industriei, în urmatorii zece ani. Asta prevede proiectul unei strategii de industrializare a țarii, elaborat de Ministerul Economiei. Daca documentul va fi aprobat de Guvern și implementat…

- Incepand de astazi, 10 aprilie, romanii se pot inscrie in Programul pentru instalarea de sisteme fotovoltaice in gospodarii. Inscrierile in program se fac in perioada 10 aprilie 2019 – 10 iulie 2019. Suma alocata pentru finanțarea acestui Program este de 230 milioane lei, iar finantarea nerambursabila…

- Ministerul Economiei și-a bugetat pentru anul acesta cheltuieli totale in valoare de 6 milioane lei cu paza și intreținerea a ceea ce reprezinta participația Romaniei la ceea ce a mai ramas din combinatul minier neterminat de imbogațire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog din…

- Comisia Europeana a rambursat Romaniei in acest an 1,734 miliarde de euro, aceasta suma reprezentand fondurile utilizate de la bugetul de stat pentru acordarea schemelor de plati directe aferente anului de cerere 2018, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), potrivit…

- In acest moment, Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț este prins in febra discuțiilor despre externalizare. Saptamana trecuta previzionam ca se va ajunge la aceasta soluție, pentru scaderea presiunii pe fondul de salarii, deoarece contractul cu Casa (prost facut) nu acopera nici macar aceasta cheltuiala.…