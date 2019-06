Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la inceputul ședinței de Guvern de joi, ca Executivul va adopta actul normativ prin care este instituit programul ”O comuna, o ambulanța” prin care medicii de familie din comune vor putea sa achiziționeze și sa doteze ambulanțe pentru uzul localnicilor. Totodata,…

- Companiile China Communications Construction Company Ltd (China) și Makyol Insaat Sanayi Turizm (Turcia) vor construi și opera in regim de parteneriat public-privat a autostrazii Ploiești – Brașov, proiect estimat la 1,36 miliarde de euro, a anunțat Guvernul. In acest moment, se poarta negocieri pentru…

- Guvernul a dat startul construcției spitalelor regionale. Ieri, Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate pentru constructia Spitalului Regional de Urgenta Iasi, investitie al carui cost total se va ridica la peste 500 de milioane de euro. „Am aprobat, prin hotarare…

- Guvernul a aprobat ieri indicatorii tehnico-economici ai investitiei, ceea ce deschide drumul pentru intocmirea si inaintarea solicitarii de fonduri la Comisia Europeana. Executivul are in plan construirea a trei spitale regionale la Iasi, Cluj si Craiova. Fiecare spital are o valoare estimata de 500…

- Executivul a adoptat, marți, o hotarare care prevede declanșarea procedurilor de expropiere a 127 de imobile proprietați private, situate in zona lucrarilor pentru pasajul suprateran de pe drumul județean 602, centura București potrivit mediafax.CITESTE SI: Pielea ne indica bolile grave de…

- In total, 119 parlamentari au dat unda verde modificarilor, care vor face obiectul a inca doua sesiuni de vot si prevad in special interzicerea armelor semi-automate de tip militar (MSSA). Un singur parlamentar s-a pronuntat impotriva.Ministrul neo-zeelandez al Politiei, Stuart Nash, a…

- Proiectul de lege care introduce masura supravegherii electronice a deținuților care iși vor putea executa condamnarea la inchisoare acasa va fi aprobat peste cateva de Guvern. Executivul și-a programat pentru luna iunie adoptarea unui proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009…