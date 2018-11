Guvernul creste varsta de pensionare la femei la 65 de ani Femeile se pot pensiona, la cerere, la varsta de 65 de ani, la fel ca barbatii, fara incetarea contractului de munca, a stabilit vineri Guvernul prin ordonanta de urgenta. Angajatorul nu poate refuza cererea de pensionare.



In prezent, varsta standard de pensionare pentru femei este de 63 de ani, insa tara noastra s-a angajat sa egalizeze pana in 2023 varsta de pensionare pentru barbati si femei la 65 de ani, informeaza Profit.ro.



Totodata, Curtea Constitutionala a stabilit in acest an ca femeile trebuie sa aiba optiunea de a se pensiona la aceeasi varsta cu barbatii, iar acest… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

