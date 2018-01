Guvernul creste suma alocata pentru prescolari si elevi. Cat va cheltui Statul pentru un elev in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Statul nu a început înca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritațile europene, dar va introduce o alta. Asta, dupa ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale care au fost desființate de la 1 februarie 2017.…

- Statul nu a inceput inca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritatile europene – dar va introduce o alta. Asta dupa ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale care au fost desfiintate de la 1 februarie 2017. Autoritatile vor…

- Lucrezi pe salariul minim? Din 1 ianuarie incasezi 1.900 de lei Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a crescut de la 1.450 de lei la 1.900 de lei lunar. Modificarea se aplica incepand cu 1 ianuarie 2018, in aceasta suma nefiind incluse sporuri si alte adaosuri, conform unei Hotarari…

- Costul standard pentru fiecare elev sau prescolar pentru invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, creste cu 673 lei, potrivit unei hotarari a Guvernului adoptate recent.”Costul standard pentru fiecare elev/prescolar pentru invatamantul preuniversitar…

- In ședința Guvernului de pe 28 decembrie 2017, aceștia au decis sa creasca suma de bani ce constituie costul standard pentru fiecare elev din invațamantul preuniversitare, de la 3.700 de lei, la 4.400. Motivul creșterii sumei este acela ca drepturile salariale ale profesorilor au crescut și ele.…

- Anul 2018 pare ca vine cu vesti proaste pentru soferi! Acestia vor avea parte de o noua taxa, iar ea va fi cu atat mai mare cu cat masina polueaza mai mult.Citeste si: Prima prognoza COMPLETA de la ANM, pe luna ianuarie. Cum va fi vremea la inceputul lui 2018 Se dorește, astfel, descurajarea…

- Salariile celor mai multi dintre romani vor creste, a afirmat vineri premierul Mihai Tudose, precizand ca, in anumite domenii, va exista "o echilibrare", iar "excesele" nu se vor mai regasi. "Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator…

- In urma unei hotarari adoptate de Guvern ieri, 28 decembrie, costul standard anual pentru fiecare elev și preșcolar se va mari in 2018. Astfel, costul standard pentru fiecare elev și preșcolar pentru invațamantul preuniversitar de stat, particular și confesional acreditat va crește cu 673 de lei, de…

- Costul standard pentru fiecare elev sau prescolar din invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, creste de la 3.740 lei pe an la 4.413 lei, potrivit unei hotarari adoptate in ...

- Costul standard pentru fiecare elev/prescolar pentru invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, creste de la 3.740 lei/an la 4.413 lei, potrivit unei hotarari adoptate in sedinta Guvernului de ieri, 28 decembrie a,c. Finantarea de baza a unei unitati…

- Costul standard pentru fiecare elev sau prescolar pentru invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, creste cu 673 lei, potrivit unei hotarari adoptate in sedinta de miercuri a Guvernului. ”Costul standard pentru fiecare elev/prescolar pentru invatamantul…

- Costul standard pentru fiecare elev/preșcolar pentru invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, crește de la 3.740 lei/an la 4.413 lei, potrivit unei hotarari adoptate in ședința de astazi a Guvernului.Finanțarea de baza a unei unitați de invațamant…

- Costul standard pentru fiecare elev/preșcolar pentru invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, crește de la 3.740 lei/an la 4.413 lei, potrivit unei hotarari adoptate in ședința de joi a Guvernului. Finanțarea de baza a unei unitați de invațamant preuniversitar…

- Costul standard pentru fiecare elev/preșcolar pentru invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, crește de la 3.740 lei/an la 4.413 lei, potrivit unei hotarari adoptate in ședința de astazi a Guvernului. Finanțarea de baza a unei unitați de invațamant…

- Costul standard pentru fiecare elev sau prescolar din invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, creste de la 3.740 lei pe an la 4.413 lei, potrivit unei hotarari adoptate in sedinta de joi a Guvernului. Executivul arata, intr-un comunicat de presa, ca…

- Costul standard pentru fiecare elev sau prescolar din invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, creste de la 3.740 lei pe an la 4.413 lei, potrivit unei hotarari adoptate in sedinta de joi a Guvernului. Executivul arata, intr-un comunicat…

- Costul standard pentru fiecare elev/preșcolar pentru invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, crește de la 3.740 lei/an la 4.413 lei, potrivit unei hotarari adoptate in ședința de astazi a Guvernului. Finanțarea de baza a unei ...

- Peste 300 de preșcolari și elevi din comuna Epureni au primit daruri in cadrul tradiționalei acțiuni umanitare „Un gest mic pentru un zambet de copil”. Totodata, doua familii defavorizate au impodobit, pentru prima data, pomul de Craciun. In jur de 310 preșcolari și elevi de clasele I-VIII din satele…

- Unitațile din invațamantul preuniversitar de stat vor primi fonduri in valoare totala de 144,502 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile și hotararile judecatorești.Guvernul a aprobat, in ședința de astazi, o hotatare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea…

- Guvernul propune majorarea de la 1 ianuarie a alocațiilor pentru persoanele cu dizabilitați din copilarie și pentru copiii cu dizabilitați. Potrivit unui document prezentat pentru dezbateri publice, marimea alocațiilor de stat pentru persoane cu dizabilitați severe din copilarie, dar și…

- Guvernul de la Paris interzice telefoanele mobile in toate scolile si colegiile franceze incepand cu anul scolar 2018. Este una dintre promisiunile facute de presedintele Emmanuel Macron in campania electorala.

- Guvernul a aprobat lista celor 50 de unitati de invatamant preuniversitar de stat in care se aplica, in anul scolar 2017-2018, programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolari si elevi, precum si fondurile necesare finantarii programului.

- Producatorii romani de miere nu se vor putea baza nici in anul 2018 pe achizițiile pe care ar trebui sa le faca statul pentru a le oferi miere copiilor in școli și gradinițe. Guvernul suspenda aplicarea programului „Miere de...

- Producatorii romani de miere nu se vor putea baza nici in anul 2018 pe achizițiile pe care ar trebui sa le faca statul pentru a le oferi miere copiilor in școli și gradinițe, informeaza HotNews.ro. Guvernul suspenda și in anul ...

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi lista celor 50 de unitați de invațamant preuniversitar de stat in care se aplica, in anul școlar 2017-2018, Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, precum și fondurile necesare finanțarii programului.Este vorba…

- Presedintele de sedinta, senatorul PSD Robert Cazanciuc a propus amanarea initiativei legislative pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei, motivand ca Guvernul nu a emis un punct de vedere. Un reprezentant al Executivului, prezent in sedinta de marti, a precizat ca Guvernul…

- Limitarea deductibilitatii dobanzilor si asigurarea trasabilitatii tranzactiilor financiare ar putea avea efecte asupra interesului pentru credite al companiilor, in conditiile in care finantarea intragrup va deveni mai costisitoare din punct de vedere fiscal, a aratat, marti, prim-viceguvernatorul…

- Guvernul va ignora anul viitor cererea Comisiei Europene de a respecta obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO), care prevede un deficit de 1% si va amana ajustarea structurala anuala de cel puțin 0,8% din PIB din 2018, potrivit unui proiect de buget pe anul viitor citat de Profit.ro . Deficitul bugetului…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu vrea 'sa puna la punct' multinationalele. Aceasta spune ca Guvernul trebuie sa aiba o altfel de politica in privinta acestora. Daca pana acu firmele straine si-au deschis sucursale unde au vrut in tara naostra, acum Vasilescu vrea sa schimbe foaia. Acestea trebuie…

- Alerta in Guvernul lui Mihai Tudose. Carmen Dan a chemat politia dupa ce a gasit microfoane in propria casa. In direct la Romania TV, la emisiunea Andreei Cretulescu, ministrul de Interne a dezvaluit totul.Citește și: EXCLUSIV! Statul paralel exista! Vezi cine face parte de fapt din el – detalii…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o inovație legislativa dintr-o țara europeana prin care este reglementata in mod inedit relația dintre stat și cetațenii sai.RFI: Guvernul francez si-a prezentat azi proiectul de lege referitor la «dreptul de a gresi». O masura promisa…

- Zboruri directe intre R. Moldova și Israel. Anunțul a fost facut de Guvernul de la Chișinau, care spune ca decizia a fost luata urmare a vizitei recente a prim-ministrului Pavel Filip in Israel. Zborurile vor fi efectuate incepand cu 5 iunie 2018, inițial o data pe saptamana, in ziua de marți, iar din…

- Fisiere atasate: 364708615-Rezolutie-CEX-PSD.pdf Comitetul Executiv Național al Partidului Social Democrat a adoptat vineri, la Baile Herculane, o rezoluție prin care a denunțat "statul paralel și ilegitim, care încearca sa preia controlul asupra puterii politice". "Comitetul…

- Ministrul energiei, Toma Petcu, despre posibilitatea ca memorandumul cu Rompetrol sa nu mai fie prelungit: „Am considerat ca e mai bine sa revenim la situația de dinainte de 2014, iar compania sa-și plateasca datoria istorica”.

- Vicepresedintele PNL, senatorul Florin Citu, precizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca, prin modificarile aduse Codului Fiscal, costul angajatorilor cu salariul minim creste cu 10%, iar contributia la Pilonul ll de pensii nu creste proportional cu salariul brut, concluzia sa fiind ca Guvernul foloseste…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) a realizat un sondaj in randul membrilor cu ocazia celei de-a IX-a editii a Conferintei Nationale, organizata in perioada 03-04 noiembrie, la Iasi, din care reiese ca 90% din pacientii respondenti au cunoscut cel putin o persoana nou-diagnosticata…

- Guvernul ar putea sa compenseze jumatate din dobanda achitata pentru creditul imobiliar, in cadrul proiectului „Prima Casa”, destinat tinerilor din R. Moldova. O declarație in acest sens a fost facuta astazi de liderul Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, dupa ședința saptamanala a formațiunii…

- Seful Delegatiei Uniunii Europene la Chisinau, Peter Michalko, afirma ca finantarea UE pentru Republica Moldova poate fi suspendata sau chiar anulata, daca Chisinaul nu va realiza reformele necesare. In acest context, oficialul european a adus exemplul celor 28 de milioane de euro destinati reformei…

- Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului a criticat joi masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte vineri, Dragnea a raspuns: „ Eu nu am vazut-o ca pe o critica, am vazut-o ca pe o incercare de a prezenta o analiza, ulterior spunand ca de fapt nu este o analiza proprie”. „Pana…

- Guvernul a aprobat, ieri, printr-un memorandum, lansarea procedurilor pentru construirea a cinci spitale regionale, in Timisoara, Targu-Mures, Constanta, Braila-Galati si Brasov. Finantarea lucrarilor va fi din Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, care este inca in stadiu de proiect, dar Executivul…

- Specialiștii susțin ca indicele ROBOR, cel în funcție de care se calculeaza dobânzile la majoritatea creditelor în lei, ar putea ajunge la 5% în maxim șase luni. Asta daca Guvernul PSD-ALDE continua cu aceleași masuri fiscal-bugetare. „Un ROBOR de 5% pe termen…

- Guvernul a decis soarta pilonului II de pensii, in urma unui raport care a ajuns pe masa Comisiei Europene, la solicitarea oficialilor de la Bruxelles, ingrijorati de cresterea deficitului bugetar din Romania, mult peste cifrele convenite. Statul ia in calcul reaplicarea sistemului de pensii din 2008,…

- Primaria Capitalei, prin Directia Generala de Asistenta Sociala, vrea sa acorde un ajutor financiar lunar intre 300 de lei si 1.200 de lei pentru familiile monoparentale cu unul sau mai multi copii care au un venit net mediu pe membru de familie de pana in 200 de lei si intre 200 de lei si 400 de lei…

- Soarta Pilonul II de pensii a fost decisa de Guvern, potrivit unui raport care a ajuns pe masa Comisiei Europene, la solicitarea oficialilor de la Bruxelles, ingrijorati de cresterea deficitului bugetar din Romania, mult peste cifrele convenite. Statul ia in calcul reaplicarea sistemului de pensii din…

- "Statul este obligat prin aceasta lege sa asigure cadrul pentru imunizare, sa asigure vaccinurile necesare. Este pentru prima data cand Guvernul isi asuma acest lucru. Iata ca Senatul a trecut acest proiect. Probabil in cursul saptamanii viitoare Legea vaccinarii va ajunge in Camera Deputatilor. Legat…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a promulgat luni legea prin care bugetul apararii al acestei țari va crește progresiv de la 2% din PIB, cat este in prezent, pana la 2,5% din PIB in anul 2030, informeaza agenția EFE. Guvernul conservator de la Varșovia insista ca Polonia trebuie…

- Intr-o intervenție telefonica la un post de televiziune local, Ministrul Muncii a explicat ca Guvernul pregatește schimbari majore incepand cu 1 ianuarie 2018. Lia Olguța Vasilescu a declarat ca atat pensiile, cat și salariile urmeaza sa creasca pentru mai multe categorii, specificand faptul ca Executivul…

- Guvernul a aprobat finantarea cu 477 milioane de euro a proiectelor “Romania Start Up”, in urma deciziei Rovanei Plumb de a suplimenta alocarile prevazute initial pentru a da posibilitatea antreprenorilor care au avut proiecte admise in urma evaluarii sa aiba acces la finantare din fonduri europene.…

- Dupa doua zile de negocieri cu sindicalistii, Guvernul nu renunta la trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat. Masura este menita sa adune mai multi bani la fondul de pensii, spun liderii Coalitiei de Guvernare. Dar sindicaliştii consideră că fondul de pensii ar creşte…

- Joi, 5 octombrie a.c., Scuarul Mircea cel Batran din Ramnicu Valcea a imbracat o uriasa haina multicolora odata cu ”invadarea” sa de catre sute de copii veniti sa marcheze data de 5 octombrie – Ziua Mondiala a Educatiei. Initiativa organizarii acestui eveniment a apartinut Inspectoratului Scolar Judetean…