Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii cu venituri de pana la 1.139 de lei /luna vor beneficia de la 1 septembrie de compensarea cu 90% a medicamentelor acordate in ambulatoriu, potrivit un proiect de Hotarare de Guvern care urmeaza sa fie discutat in Executiv. In prezent, compensarea se aplica doar pensionarilor cu venituri…

- Guvernul a aprobat lucrarile de reabilitare a 14 kilometri din Canalul magistral de irigatii Siret - Baragan, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "La propunerea Ministerului Agriculturii, astazi, in sedinta de Guvern a fost aprobata o hotarare ce aduce…

- Guvernul a aprobat ca 16 august sa fie zi libera pentru angajatii din institutiile publice, urmand sa fie recuperata pana la sfarsitul lunii august, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi, la propunerea Ministerului Muncii si Justitiei…

- Guvernul a avizat publicarea raportului GRECO, urmand ca ministrul Justitiei, impreuna cu GRECO, sa stabileasca momentul in care va fi publicat documentul, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Citește și: ALERTA - CCR a admis conflictul Parlament - ICCJ pe completurile…

- Proiectul prevede interconectarea conductei de gaze naturale din partea de N-V a țarii cu cea din N-E, scrie Mediafax. „Guvernul a aprobat o Hotarare inițiata de Ministerul Economiei prin care conducta de transport, gaze naturale, Pojorata-Vatra Dornei a fost declarat proiect de importanța…

- Guvernul a avizat, miercuri, publicarea raportului GRECO. Ministrul Justiției Ana Birchall va stabili, impreuna cu reprezentanții GRECO, momentul in care raportul va fi publicat, a anunțat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. „Guvernul a avizat publicarea raportului GRECO, pentru…

- Guvernul a decis, miercuri, sa suplimenteze cu 650 milioane de lei bugetul Ministerului Mediului pentru restituirea taxei auto, din Fondul de rezerva bugetara al Executivului prevazut pe acest an, a anunțat purtatorul de cuvant al instituției, Nelu Barbu.

- Cresterea pensiilor si a salariilor bugetarilor a adancit dezechilibrul macroeconomic, a afirmat vineri Jaewoo Lee, cel care a condus echipa Fondului Monetar International, in vederea analizei situatiei economice. Joi, in urma intalnirii cu acesta, premierul Viorica Dancila afirma ca Guvernul va continua…