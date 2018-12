Stiri pe aceeasi tema

- Secretariatul General al Guvernului a cumparat agende imbracate in piele, care costa nu mai putin de 750 de lei bucata. Secretariatul condus de gorjeanul Toni Grebla a cumparat o suta de astfel de agende inscriptionate cu sigla guvernului...

- Toni Grebla, gorjeanul care conduce Secretariatul General al Guvernului, a fost vehiculat de presa centrala drept viitor ministru al Justiției. Asta in condițiile in care ieri, Grebla a obținut o noua amanare in procesul sau de la Inalta Curte. PSD mai pregatește schimbari și la Aparare, Cultura, Economie…

- Secretariatul General al Guvernului a achiziționat, prin cumparare directa, la sfarșitul lunii octombrie, produse de ingrijire. Creme hidratante mai precis. Suma nu este mare, puțin peste 2.300 de lei, dar de data aceasta starnește interesul bunurile pe care Executivul, via secretariatul condus de Toni…

- Secretariatul General al Guvernului a achizitionat, la sfarsitul lunii octombrie, din bani publici, 72 de creme de maini, in flacoane de 50 de ml. Potrivit portalului de achizitii publice, valoarea produselor s-a ridicat la 500 de euro.

- "Cu cat promovam mai multe produse romanesti, cu atat este mai bine pentru noi ca tara. Trebuie sa aratam ca avem produse foarte bune, sa le promovam foarte mult si salamul de Sibiu deja este un produs cu recunoastere europeana. Stim ca la ora actuala avem patru produse recunoscute la nivel european.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca nu considera ca este intamplatoarea numirea fostului judecator al CCR, Toni Grebla, la conducerea Secretariatului General al Guvernului, ea avand legatura cu Ordonanța de urgența privind amnistia și grațierea."Am luat in dezbatere poziția…

- Decizia premierului Viorica Dancila pentru numirea lui Toni Grebla in functia de secretar general al Guvernului a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Presedintele PSD Liviu Dragnea confirmase numirea lui Toni Grebla, fost judecator CCR, la Secretariatul General al Guvernului. "Postul de secretar…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a anunțat, vineri, ca fostul senator de Gorj și fostul judecator al Curtii Constitutionale, Toni Grebla, va fi numit in functia de secretar general al Guvernului. Anunțul ar fi fost facut in sedinta Comitetului Executiv Național al PSD.…