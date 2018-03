Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar urma sa discute in sedinta de joi o Ordonanta de Urgenta care vizeaza mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro. Tot in sedinta de joi a Cabinetului…

- Consiliul Național de soluționare a contestațiilor va fi transformat in tribunal. Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici a anunțat ca Guvernul va da o Ordonanța privind simplificarea achizițiilor publice, prin care contestațiile nu vor mai bloca proiectele. La nivelul Ministerului de Finanțe…

- ​Ordonanța de Urgența 241 cu evaziunea fiscala trebuie schimbata, crede ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Nu doar respectiva Ordonanța ci și alte prevederi din Codul penal. ”Adica asa cum face Germania, cum face Olanda, cum fac tarile care, de multe ori, ne critica pe noi pentru diferite alte…

- Declarația unica poate fi depusa incepand cu data de 16 mai, a anunțat, marți seara, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici. Acesta a mai spus ca in saptamanile urmatoare contribuabilii vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual. „Declarația unica acum este finala, nu apare nicio alta varianta…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, a explicat ca pana la sfarșitul acestei luni, Guvernul va veni cu o noua Lege a achizițiilor publice, care va fi adoptata prin Ordonanța de Urgența.”Nu știu cum va arata aceasta lege, ca nu sunt specialist in achiziții publice.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca saptamana viitoare se va incerca introducerea unei noi ordonante de urgenta de modificare a Codului fiscal, in contextul in care OUG 79/2017, referitoare tot la Codul fiscal, se afla inca in dezbaterea Parlamentului, scrie agerpres.ro. "Este…

- In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobata Ordonanta de Urgenta privind acordarea unui ajutor de stat catre SC Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulina necesara activitatii de prevenire a deceselor si agravarii bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane, activitate care a fost declarata…

- Guvernul va adopta, miercuri, o Ordonanta de Urgenta pentru infiintarea unei Comisii nationale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dancila, in deschiderea ședinței Executivului. Comisia va fi condusa de premierul Romaniei și de președintele Academiei Romane.…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca va fi adoptata o noua Ordonanța de Urgența in urmatoarea ședința de Guvern, care sa corecteze „defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale, informeaza a1.ro. „Eu consider ca cele patru elemente care au stat la…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ ‘schimba fundamental’ acest mecanism de plata a contributiilor. ‘Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism,…

- Guvernul a aprobat, joi, Ordonanța de Urgența referitoare la masuri in domeniul sanatații, astfel ca persoanele aflate in concediu medical vor beneficia de același nivel al indemnizației aflat in plata pana la sfarșitul anului trecut. Aceste masuri sunt tranzitorii pana la 30 iunie 2018, fiind prelungita…

- Guvernul ar urma sa adopte in sedinta de joi proiectul de ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii care se refera la concediile medicale, inclusiv maternale. Executivul ar mai putea discuta un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii…

- Guvernul ar urma sa adopte, in sedinta de joi, o noua Ordonanta de Urgenta, de aceasta data pentru a rezolva problemele din Legea salarizarii legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale, in conditiile in care persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca au fost identificate mai multe solutii pentru formularul 600, mentionand ca in viitor vor fi un singur formular si o singura plata, in semestrul al doilea a anului, "bazata efectiv pe cifre reale". "În momentul în care am fost învestită,…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. "S-a prorogat termenul până la 15 aprilie (termenul pentru…

- SNFP da in judecata Guvernul, pentru scaderile de venituri. Sindicatul Național al Funcționarilor Publici (SNFP) a anunțat ca va da in judecata Guvernul, ca urmare a nemulțumirilor legate de modificarile fiscale pe care le considera discriminatorii. „Sunt trei acte normative: Legea 153 (Legea Salarizarii),…

- Ordonanta de urgenta pentru mentinerea veniturilor nete Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta, care ar urma sa corecteze nedreptatile aduse de trecerea tuturor contributiilor sociale în sarcina angajatilor. Actul normativ are scopul sa garanteze mentinerea veniturilor nete…

- Guvernul a adoptat OUG privind anumite categorii de salariati Guvernul a adoptat, astazi, Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time, ale caror venituri sunt mai mici decât contributiile. În cazul acestor tip de contracte angajatul…

- Ministerul Justitiei da aviz pozitiv, dar cu rezerve, pentru Ordonanta de urgenta care ar corecta unele efecte ale "Revolutiei fiscale", informeaza Digi24.ro. Aceasta ar urma sa fie emisa de Guvern chiar in sedinta de astazi. Ministerul Justitiei spune ca ordonanta poate fi declarata neconstitutionala…

- OUG pentru ajustarea veniturilor unor bugetari ar putea fi neconstitutionala Ministerul Justitiei a transmis Ministerului Finantelor Punblice, in avizul solicitat de Guvern, ca ordonanta are probleme neconstitutionale, relateaza TVR . Mai mult, MJ nu isi asuma responsabilitatea privind textul proiectului.…

- Ministerul Justiției avertizeaza ca Ordonanța de urgența care ar corecta unele efecte ale „Revoluției fiscale” ar putea fi neconstituționala. Potrivit unor surse guvernamentale, MJ a dat un aviz pozitiv cu rezerve.Ordonanța ar urma sa fie emisa de Guvern chiar in ședința de azi. Ministerul…

- Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul sedintei Consiliului Economic si Social. In cadrul sedintei CES se cere…

- In cadrul sedintei CES se cere aviz consultativ pe Ordonanta de Urgenta pe care Guvernul vrea s-o adopte joi, in cadrul sedintei de la ora 16.00, ca sa compenseze scaderile de venituri inregistrate in cazul IT-istilor, persoanelor cu dizabilitati, muncitorilor sezonieri si cercetatorilor. "Va…

- Guvernul va adopta joi Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time. Executivul face o noua modificare la Ordonanta de Urgenta privind masurile fiscale. Documentul este deja in dezbatere publica si a fost introdus un nou alineat care prevede ca „La articolul 146, dupa…

- „Întrucât în sectorul bugetar sunt angajati part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori etc., s-a luat decizia ca ministerele de resort sa încerce întregirea normei la 8 ore, sa constate daca vreunul dintre acesti angajati poate fi încadrat…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectul de Ordonața de Urgența prin care Guvernul va stabili ca salariile anumitor categorii de angajați nu vor scadea sub nivelul datei de 1 ianuarie 2018. Este vorba despre bugetarii care nu au norma intreaga, persoanele incadrate in grad de handicap grav sau accentuat,…

- Protest la Ministerul Finantelor fata de Declaratia 600 Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Un flashmob cu avioane din hârtie a avut loc în fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. Protestatarii au realizat avioane din hartie pe care le-au trimis catre institutie. …

- In urma revolutiei fiscale, sunt bugetari care sunt nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati taxele. In acest sens, Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale celor afectati, scrie Mediafax.

- Guvernul pregatește o Ordonanța de Urgența prin care sa se asigure menținerea nivelului actual al salariilor din sectorul public și în urma aplicarii Legii Salarizarii și-a trecerii contribuțiilor de la angajator în sarcina angajatului.

- Vicepremierul Viorel Ștefan a anunțat în aceasta dimineața ca Guvernul va aproba în maximum doua saptamâni o noua Ordonanța de Urgența privind Declarația 600, în care se va specifica foarte clar ca niciun contribuabul

- "Este timpul sa facem Declaratia 600 sa zboare! Este important sa ne facem vocea auzita, sa cerem o solutie definitiva la haosul creat de Declaratia 600. Vom trimite Ministrului Teodorovici declaratia 600, dar nu prin intermediul functionarilor de la ANAF, ci pe calea aerului”, scriu organizatorii pe…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat miercuri ca Guvernul ar intentiona sa adopte o ordonanta de urgenta referitoare la Codurile penal si de procedura penala. "Cine spune? (...) Nu. Nici vorba, nu cred. E vorba de implementarea unei directive europene care se pare ca este obligatorie,…

- Guvernul a aprobat miercuri Ordonanta de Urgenta privind amânarea depunerii formularului 600 pâna pe 15 aprilie. Temernul limita privind depunerea Formularului 600 se va proroga pâna la 15 aprilie, iar plata contributiilor pentru cei care obtin venituri…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat marți dimineața, la sediul ministerului, ca pregatește o Ordonanța de Urgența pentru a anula depunerea Deciziei 600, ordonanța pe care i-o va prezenta maine, in ședința de guvern, premierului Viorica...

- Social-democratul Eugen Teodorovici, presedinte al comisiei de buget-finante din Senat, a fost propus pentru a fi noul ministru de Finante, in Guvernul Dancila, luandu-i locul lui Ionut Misa. In cazul in care va fi acceptat, el va avea pe masa mai multe proiecte asupra carora s-a aratat a fi impotriva.

- Majoritatea cheltuielilor scolilor sunt facute din bugetele locale: transport, incalzire, reparatii. Doar banii de salarii vin de la inspectoratele școlare. Mii de norme didactice sunt amenintate cu disparitia. Dupa ce s-a vorbit despre majorarea salariilor profesorilor, acum se vorbeste…

- La loc comanda dupa doua saptamani! Guvernul a decis in 14 decembrie ca o persoana nu poate cumula pensia speciala cu cea din sistemul public. Asta ii afecta inclusiv pe parlamentari. La doua saptamani distanta, Guvernul s-a razgandit si a dat o alta ordonanta de urgenta, adica … la loc comanda. Pensiile…

- O noua lege a manualului a fost realizata in a doua jumatate a acestui an si a fost pusa in dezbatere publica, actul normativ prevazand ca proiectele de manuale scolare sunt realizate de catre autori/coautori si se depun in forma de manuscris la Ministerul Educatiei Nationale (MEN), in vederea evaluarii…

- Revoluția fiscala pe care Guvernul a adoptat-o prin Ordonanța de Urgența in noiembrie a intrat in vigoare in prima zi a lui 2018. Conține o serie de masuri, insa multe dintre ele sunt veh...