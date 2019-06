Maia Sandu a transmis ca ședința de luni va avea loc in incinta Parlamentului, nu a Guvernului. De asemenea, in cadrul ședinței vor fi aprobate mai multe demisii și numiri in funcție. „Maine, la 11.00 va avea loc ședința Guvernului. In aceasta prima ședința a Guvernului nou votat se vor pune in discuție primele demiteri și numiri in funcție”, a declarat Maia Sandu, citata de Mediafax.

Maia Sandu le-a mulțumit cetațenilor care sprijina noul Guvern, reprezentanților societații civile și ai organizațiilor internaționale. De asemenea, Consiliul Europei a transms un mesaj de susținere pentru…