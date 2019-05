Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul turc de componente pentru industria auto Martur Automotive Seating and Interiors a inaugurat lucrarile de extindere a capacitatii fabricii din Oarja, judetul Arges, unde vor fi create 481 de locuri de munca, in urma unei investitii de 82,85 milioane lei, investitia fiind cofinantata…

- Ministrul Stefan Radu Oprea a participat, astazi, la inaugurarea lucrarilor de extindere a capacitatii fabricii Martur Automotive Seating and Interiors S.R.L. din judetul Argeș. Compania iși suplimenteaza, prin unitatea de la Oarja, capacitatea actuala de producție in vederea fabricarii de componente…

- Pe durata controalelor derulate in intervalul mentionat au fost depistate 814 persoane care lucrau fara forme legale, dintre acestea 99 fiind din judetul Arad, 62 din judetul Arges si 59 din judetul Bihor. Potrivit sursei citate, in domeniul relatiilor de munca au fost efectuate 6.396 de controale,…

- Guvernul PSD-ALDE mai rezolva inca o problema insistent reclamata de cadrele didactice! Plata integrala a sumelor pe care le-au caștigat in instanța! In acest fel se indeplinește angajamentul asumat in fața dascalilor. Ministerul Educației a platit integral atat sumele restanțe aferente hotararilor…

- Guvernul a aprobat, vineri, o investitie in valoare de 202,46 milioane de lei pentru amenajarea complexa a raului Barzava si afluenti pe sectorul Bocsa - Gataia - Denta, judetele Caras-Severin si Timis, care va diminua riscurile la inundatii, informeaza Ministerul Apelor si Padurilor (MAP), potrivit…

- Urmatoarea investiție a FAN Courier va fi la Cluj, într-un nou depozit, scrie wall-street.ro. Bugetul alocat este de 5-6 milioane euro. La Cluj, FAN Courier va avea 250-300 de angajați. Anul 2018 este cel în care compania a realizat cele mai mari investiții din istoria sa,…

- Luna aceasta a fost demarata cea mai mare investiție de reabilitare a sistemului de apa și canal din județul Vaslui, mai exact in orașele Vaslui, Huși și Negrești, investiții in valoare totala de 355 milioane de lei, circa 230 milioane lei fiind bani europeni. In cele patru localitați au fost modernizate…