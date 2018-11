Guvernul Ciolos “nu trebuia sa existe”

Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei in Cabinetul Ciolos, afirma ca Guvernul tehnocrat nu ar fi trebuit sa existe. In schimb, dupa caderea Guvernului Ponta, ar fi trebuit sa se organizeze alegeri anticipate, mai spune Pruna, intr-un mesaj publicat la miezul noptii pe Facebook, in care incearca…

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna a cerut, sambata, demisia actualului ministru Tudorel Toader, dupa ce Parchetul General a publicat lista cu documentele pe care Augustin Lazar trebuia sa le depuna in 2016 pentru sustinerea candidaturii sale la functia de procuror general. "Cer…

- Presedintele ALDE nu lasa loc de interpretari cand vine vorba de pararea privind o eventuala schimbare a lui Tudorel Toader din fruntea Ministerului Justitiei. Clarificarea vine pe fondul speculatiilor aparute in spatiul public in ultima perioada, pe fondul evaluarii activitatii ministrilor Cabinetului…

- „A aparut nu stiu ce melodie”. „O stiu si io, o stiu si io!”. „Mi-am cumparat blugi de la firma Hau-Hau”. „Imi ia si mie tata, imi ia si mie tata!”. Asa se petreceau lucrurile in ultimele clase din scoala generala si la inceputul liceului. Trebuia sa fii la curent cu tot, sa imiti tot […] “Punguta cu…

- Dupa ce a avut o scurta intrevedere cu sefa Guvernului roman, chiar la Aeroportul Baneasa, Jean Claude Juncker s-a imbarcat in aeronava cu care ar fi trebuit ca sa paraseasca Romania. Doar ca desi aparatul de zbor ar fi trebuit sa decoleze la 13.30, aeronava in care se afla Jean Claude Juncker, presedintele…

- Propus, zilele trecute, de catre sefa Guvernului pentru a prelua, interimar, sefia Ministerului Cercetarii, dupa demisia lui Nicolae Burnete, vicepremierul Viorel Stefan isi va prelua oficial prerogativele. Totul dupa ce, in cursul zilei de miercuri, presedintele Iohannis a semnat decretul prin care…

- Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a declarat, luni, ca a semnat ordinul de interventie in forta a jandarmilor la mitingul din Piata Victoriei din 10 august dupa miezul noptii, punctand ca interventia putea avea loc si fara acel ordin. Atat reprezentantii Jandarmeriei cat si ministrul Carmen Dan…

- Afirmatiile facute marti seara la TV de catre liderul PSD – inclusiv pe marginea incvidentelor aparute la protestul din Piata Victoriei, din 10 august – au iscat comentarii in spatiul public. Printre reactiile din sfera politica se numara si cea a fostei sefe a PNL, exprimate de la Timisoara, in cadrul…