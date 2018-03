Stiri pe aceeasi tema

- "In decembrie anul trecut am anuntat ca din «Platforma Romania 100» se va desprinde un partid politic. Vreau sa va anunt ca astazi de dimineata a fost depusa la tribunal cererea de inregistrare a unui nou partid politic iesit din platforma. Este vorba de partidul Miscarea Romania Impreuna. Am decis…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, noul partid, denumit Miscarea Romania Impreuna. Acesta a anuntat ca a depus documentele de infiintare la Tribunalul Bucuresti. Printre membrii fondatori se numara Dragos Pislaru, Vlad Voiculescu, Anca Dragu, Valeriu Nicolae si Liviu Iolu.

- Guvernul Marii Britanii va cere Facebook, Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli recente, a relatat Sunday Times, transmite Reuters conform News.ro . Matt Hancock, ministrul pentru tehnologie…

- Comitetul de initiativa al campaniei “Fara penali in functii publice” a fost infiintat in mod oficial la inceputul lunii februarie, prin autentificarea notariala a declaratiei de constituire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni.…

- Obiectivul Partidului Miscarea Populara (PMP) pentru alegerile din 2020 este sa aiba candidati la functiile de primar si consilier in toate localitatile, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, presedintele executiv, deputatul Eugen Tomac. 'Obiectivul este sa avem candidati in 2020 la toate consiliile…

- Fostul primar al sectorului 2 Neculai Ontanu a depus la Tribunalul Bucuresti actele pentru infiintarea unui nou partid, intitulat „Ader la Democratie, Educatie si Reconstructie”. Potrivit Agerpres, partidul ii are ca membri fondatori pe Neculai Ontanu (presedinte), medicul Ioan Gherghina si Marius Cosmescu,…

- Fostul primar al sectorului 2 Neculai Ontanu a depus la Tribunalul Bucuresti actele pentru infiintarea unui nou partid, intitulat "Ader la Democratie, Educatie si Reconstructie". Potrivit portalului instantelor, cererea de acordare a personalitatii juridice pentru Partidul Ader la Democratie,…

- Marti, 20 martie la One World Romania sunt programate 11 filme documentare, o lansare de carte, o dezbatere inedita despre reforma educatiei si continua proiectiile dedicate liceenilor. Continuam astazi seria de intalniri cu invitatii festivalului - de la ora 12:00 la ARCUB vom sta de vorba cu regizorii…

- Miercuri, in intervalul 19:00-23.00, 21 de spatii culturale si neconventionale din centrul Budapestei, sectorul 6, vor gazdui tot atatea tari care vor prezenta cate un fragment din proza unui scriitor contemporan, in interpretarea actorilor Teatrului Radnoti, la Noaptea Literaturii. Tema din acest an…

- “Oamenii mari s-au nascut in case mici” – Nicolae Iorga. Una dintre cele mai frumoase povești de viața aparține unui conjudețean de-al nostru. Ea iși are inceputul in prima jumatate a secolului trecut. Cat de repede trec anii! Trec parca mult prea repede, iar noi nu știm sa ne bucuram de ei, nu știm…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, s-a intalnit, joi, cu directorii Administratiilor Bazinale de Apa (ABA) din tara, in vederea semnarii caietelor de sarcini pentru 13 proiecte finantate prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) si a cerut ca, pana la data de 15 martie 2018, acestea…

- Retailerul Profi a creat 240 de locuri de munca in luna februarie, ca urmare a deschiderii a 18 noi magazine in intreaga tara, se arata intr-un comunicat de presa. Potrivit comunicatului, au fost angajati lucratori comerciali, receptioneri, casieri, adjuncti si sefi de magazin, care beneficiaza de contracte…

- Alocuțiunea președintei ICCJ, Cristina Tarcea, la bilanțul DNA Președinta Inaltei Curți a susținut, la prezentarea bilanțului DNA, o alocuțiune extrem de lucida și de critica la adresa starilor actuale din Justiție, semnaland simptomele unei crize pe care taberele aflate in disputa sunt tentate sa o…

- Grupul Wienerberger a obtinut venituri de 3,11 miliarde euro in 2017, in crestere cu 5% fata de anul anterior, cand au fost inregistrate venituri de 2,97 miliarde euro, se arata intr-un comunicat. Indicatorul EBITDA a crescut cu 3% in 2017, ajungand pana la 415 milioane euro, in timp ce in 2016 a fost…

- Este panica in Parlament, din cauza unui incendiu.Oamenii sunt evacuați in aceste momente. Parlamentarii romani au trecut prin momente de panica dupa ce cladirea a fost cuprinsa de un fum dens. Autoritațile au acționat de urgența. Pana in acest moment nu se cunoaște sursa fumului gros care a cuprins…

- Cum s-a ajuns de la legea salarizarii unitare a Guvernului Ciolos la adevarata „revolutie fiscala” implementata de PSD explica Anca Dragu, fost ministru de Finante in Guvernul Ciolos, la Adevarul Live.

- Ieri, circa 50 de persoane au protestat in fata primariei Stefanesti in legatura cu criza transportului spre si dinspre Pitesti. Oamenii au purtat pancarte cu diverse mesaje pentru administratia locala si au scandat impotriva ...

- Uniunea Europeana opreste programul pentru Ucraina de finantare a construirii si modernizarii de puncte de trecere a frontierei, adancind indoielile cu privire la capacitatea autoritatilor de la Kiev de a intreprinde reforme in schimbul asistentei europene de miliarde de euro, noteaza agentia Reuters…

- Viorel Suveranul a devenit faimos pe Internet dupa ce a postat un videoclip in care se certa cu polițiștii rutieri. Oamenii legii l-au oprit in timp ce se afla la volanul unei mașini cu namarul de inmatriculare „VN 01 SUVERAN”, placuța de inmatriculare pe care și-a facut-o singur. De asemenea, barbatul…

- Inițiativa Civica Romania 3.0 – Demnitate, Suveranitate, Dreptate s-a organizat și este gata sa se prezinte in fața romanilor. Iata și cateva masuri pe care aceasta le susține: „Ne pronunțam ferm pentru apararea valorilor morale creștine ale poporului roman. Pe acest temei, susținem necondiționat demersul…

- Ne-am obișnuit sa credem ca tumorile canceroase sunt o urmare a stilului de viața modern, a toxinelor care patrund in corpul nostru pe diferite cai. Cea mai noua descoperire a cercetatorilor arata ca boala a existat din cele mai vechi timpuri. In Africa de Sud s-a descoperit un os afectat de cancer…

- Oamenii legii spun ca media apelurilor la 112 a fost de 33,99 pe zi, fata de 31,46 in 2016. Grav e ca 23,8% dintre apeluri nu se confirma. „Pe urgente, situatia apelurilor se prezinta astfel: in cazul a 84,75% dintre apeluri intervenția a fost efectuata pana la zece minute, in cazul in a…

- Traim in epoca in care divorturile se inmultesc de la an la an, durata unei relatii de cuplu a scazut considerabil, iar oamenii devin tot mai depresivi din cauza ca nu reusesc sa gestioneze bunastarea din cuplu. De ani buni, psihologii au incercat sa gaseasca formula pentru cea mai…

- VOR IMPLICARE… Oamenii de afaceri din judetul Vaslui si-au pierdut rabdarea si cer institutiilor de la nivel judetean sa se implice in aducerea de fonduri si de investitii in zona. Statisticile arata, fara dubiu, ca suntem pe ultimul loc in Romania la toate capitolele si, de aceea, este momentul ca…

- SUA si-au aparat marti noua lor politica nucleara controversata, insistand in fata ONU asupra necesitatii unei atitudini mai ferme pentru a face fata unui climat de insecuritate crescut, informeaza France Presse.Noua 'politica nucleara' a Pentagonului, dezvaluita saptamana trecuta, isi propune…

- Criza din domeniul ocuparii forței de munca in Occident a fost analizata științific. Concluzia a surprins pe mulți: nu este necesar sa lucram in lumea moderna, pentru ca este lipsit de orice sens și chiar daunator. Aceasta idee este paradoxala doar la prima vedere, deoarece are dovezi convingatoare…

- Traim intr-o societate obsedata de realizari, care se grabește sa aplice etichete de talent tuturor celor care au realizat ceva remarcabil de-a lungul vieții. Oamenii de succes sint descriși ca fiind talentați. Daca persoana in cauza este tinara, șansele sint și mai mari sa fie etichetata in acest fel.…

- Procurorii DNA i-au trimis, joi, in judecata pe omul de afaceri Ionuț Claudiu Florica și Dinu Mihail Pescariu, reprezentanți in fapt/drept ai societaților Profinet AG și Slytehrin Marketing Ltd, fiecare pentru fapta de spalare a banilor. In rechizitoriul transmis judecatorilor de la Tribunalul București…

- Banca Transilvania: frecvența modificarilor fiscale crește ingrijorarea angajaților și blocheaza dezvoltarea companiilor IT-ul și retail-ul vor fi domeniile cu cea mai mare dinamica in 2018, susține directorul de resurse umane a Bancii Transilvania (BT) Cluj, Nevenca Doca. “La acestea se…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati pentru un barometru semestrial referitor la perspectivele pietei de munca. Intrebati privind criza de…

- Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat marti, intr-o conferinta de presa, ca obiectivele principale ale mandatului sau sunt legate, in acest moment, de realizarea spitalelor regionale si rezolvarea problemei rezidentilor. "Obiectivul principal, in acest moment, pentru mine, este legat…

- 23 de membri USR din diverse filiale apropiati de Nicusor Dan au contestat in instanta modul in care a fost ales presedintele USR, Dan Barna si cer anularea hotararii de numire a noului lider. Actiunea civila a fost depusa la Tribunalul Bucuresti pe data de 24 noiembrie, la o luna dupa Congresul USR…

- Cursul leu-euro a resimtit puternic marți schimbareaGuvernului si a scazut cu 0,7%. Oamenii de afaceri vor stabilitatea legilor, chiar daca sunt schimbate guverne sau ministri. Cursul si bursa au reactionat ieri la criza politica, astfel ca euro a ajuns din nou la aproape 4,66 lei, dupa o…

- Începând cu anul acesta, Guvernul suedez va începe sa trimita din nou locuitorilor sai un manual despre cum ar trebui sa procedeze în cazul unui razboi, la 30 de ani dupa ultima publicare a unui astfel de ghid, ce a început sa fie difuzat în timpul celui de-al…

- Zeci de persoane au murit și sute au fost aruncate în închisoare, în Camerun, dupa ce mai oamenii au ieșit în strada pentru a cere ca limba engleza sa fie folosita în școli și în salile de judecata. Guvernul camerunez a arestat numeroși activiști anglofoni,…