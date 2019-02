Guvernul cere BNR sa redefineasca sau sa desfiinteze Robor, eliminand practic taxa "pe lacomie"

Stiri pe aceeasi tema

- In loc sa-i ajute pe romani sa se imprumute in conditii mai avantajoase - asa cum a promis Cabinetul Dancila - taxa pe lacomie risca, de fapt, sa provoace tocmai efectul contrar, facandu-le oamenilor viata mai grea. In plus, acesta taxa ar putea impinge intreaga economie romaneasca catre recesiune.…

- Indicele ROBOR scade de doua luni, in contextul in care anticipatiile inflationiste au fost in scadere inca din vara anului trecut, iar aceasta scadere nu are legatura cu ”taxa pe lacomie”, a spus, marti, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu. În 18 decembrie,…

- Guvernul a adoptat in ciuda opoziției mediului de afaceri, ordonanța de urgența privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice și a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, menita sa echilibreze bugetul anului viitor,…

- Guvernul a adoptat vineri seara „taxa pe lacomie”, care presupune taxarea bancilor cu o marja fixa din activele financiare, daca dobanda ROBOR depaseste 2%. Proiectul initial prezentat de guvernul PSD prevedea ca taxarea sa porneasca de la nivelul ROBOR de 1,5%.

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, printr-o Ordonanta de Urgenta (OUG), „taxa pe lacomie”, prin care bancile platesc un impozit pe active, daca nivelul ROBOR aplicat creditor depaseste 2%.

- Guvernul propune ca, de la 1 ianuarie 2019, sa se aplice institutiilor financiar-bancare o taxa denumita ''taxa pe lacomie", in cazul in care ratele ROBOR la 3 si 6 luni depasesc o anumita valoare. ”Cea mai buna expresie pentru ce se intampla in Romania” "Se propune ca de la 1 ianuarie…

- Guvernul a anuntat, marti, unele masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, uintre care "taxa pe lacomie" pentru banci sau scutirea firmelor de constructii de la plata contributiilor sociale in urmatorii 10 ani, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie…

