- Ortodocșii il praznuiesc pe data de 10 ianuarie pe Sfantul Grigorie (Grigore), episcopul Nissei. Acest Sfant parinte a fost frate cu Sfantul Vasile cel Mare și a stralucit prin cunoștința filoszofiei și prin ravna pentru credința ortodoxa, astfel acesta a fost și aparator al Bisericii lui Hristos. Mergand…

- Medicul filmat in timp ce refuza internarea unei paciente de 87 de ani, cu afectiuni cardiace, in Spitalul Orasenesc Baicoi si rupe fisele medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, a solicitat, luni, incetarea contractului de colaborare, iar in Comisia de disciplina si-a cerut scuze.…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au totalizat 56,14 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 625,89 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Astfel, in luna noiembrie, erau inregistrati…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, sustine ca anul 2018 va fi unul in care lupta pe justitie va continua si mai acerb. Europarlamentarul sustine ca justitia trebuie aparata si avertizeaza ca in lipsa unei justitii corecte, politicienii vor vine sanatatea si viitorul populatiei.Citeste…

- Noi acuzații ies la iveala in cazul medicului Mihai Lucan, acuzat de delapidarea Institutului de Transplant Renal din Cluj-Napoca și urmarit penal pentru tentativa de omor, dupa ce ar fi taiat artera renala a unui pacient. O mama susține ca medicul urolog nu a vrut sa ii trateze copilul pana nu a primit…

- Primarul Robert Negoița va merge, alaturi de familie, la 1 ianuarie, de la ora 16.00, la patinoarul din Parcul Alexandru Ioan Cuza (zona Bisericii maramuresene de pe str. Liviu Rebreanu). Patinoarul amenajat de Primaria Sectorului 3 cu ocazia sarbatorilor de iarna funcționeaza zilnic pe toata perioada…

- Narcis Raducan sustine ca se gandeste serios sa candideze la sefia FRF, desi nu va praticipa la alegerile de anul viitor. Acesta nu a dezvaluit inca pe cine va sustine in cursa din mai 2018. La alegerile pentru sefia FRF cred ca vom avea trei tabere, dintre care una va fi neutra si in care ma voi situa.…

- Senatoarea USR Florina Presada susține ca, in momentul in care parlamentarii USR au imparțit in plen carțile „Ferma Animalelor” și „1984”, ale lui George Orwell, mai mulți senatori PSD au aruncat carțile, iar senatorul PSD Tit Liviu Brailoiu ar fi injurat-o.

- Arhiepiscopul Pierbattista Pizzaballa, administratorul apostolic al Partiarhatului Latin, demnitarul catolic cu cel mai inalt grad de la Ierusalim, i-a reprosat, miercuri, președintelui american Donald Trump ca a stricat spiritul Craciunului, prin faptul ca a recunoscut orasul drept capitala Israelului,…

- Sorin Ovidiu Vantu uimeste cu ultima sa postare de pe Facebook. Daca cei care il urmareau erau obișnuiți cu texte acide și parere pertinente, iata ca SOV a postat un mesaj in care tonul este unul neobișnuit pentru cei care il citesc. Afaceristul sustine ca ziua inmormantarii Regelui Mihai l-a impresionat.…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi susține ca modificarile aduse legilor Justiției vor ingradi modul in care procurorii iși fac anchetele. Declarația vine dupa ce Curtea Constituționala a decis ca magistrații nu pot exprima puncte de vedere despre cum sunt facte legile și ca ei trebuie doar sa le puna in…

- Printre proiectele de hotarare dezbatute și aprobate de consilierii județeni in ședința de luni, 11 decembrie s-au numarat și trei care au avut ca subiect acordarea de sprijine financiare, totalul sumelor aprobate ridicandu-se la 491.000 de lei. A fost vorba despre ajutoare acordate giurgiuvenilor cu…

- Medicul veterinar buzoian considera ca masura va duce, treptat, la reducerea importurilor și la asigurarea unei alimentații mai sanatoase, atat in beneficiciul fermierilor cat și al consumatorilor. In cadrul Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice a…

- Dupa ce Dan Badic, fostul director al Casei Regale, a anunțat ca va propune canonizarea Regelui Mihai, Biserica Ortodoxa Romana a explicat, prin intermediul purtatorului sau de cuvant, Vasile Banescu, ca fostul Suveran nu poate fi trecut in randul sfinților.

- Dupa mai multe runde de discutii, in care s-au cautat solutii, programul concertelor de Craciun sustinute de Stefan Banica la Sala Palatului, din Bucuresti, va fi adaptat si va suferi cateva modificari, ca urmare a situatiei neprevazute din perioada 14-16 decembrie si din respect pentru cei peste 12.000…

- Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Nita, a declarat ca sustine infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii. Presedinte al comisiei pentru dezvoltare regionala, administrarea activelor statului si privatizare din Senat, Ilie Nita a precizat ca la sfarsitul lunii trecute aceasta comisie a ...

- ALDE nu sustine prevederile privind raspunderea magistratilor adoptate de comisia parlamentara privind Legile Justitiei, deoarece le considera inoperante, a declarat deputatul Steluta Cataniciu, vicepresedinte...

- Indragitul interpret rus Grigore Leps vine la Chișinau. Acesta va susține sambata un concert grandios la Palatul Național. Spectacolul face parte din turneul aniversar de 55 de ani a interpretului.

- Guvernul ceh de centru-stanga al prim-ministrului Bohuslav Sobotka a demisionat miercuri, deschizand calea miliardarului Andrej Babis, care a castigat alegerile luna trecuta, sa preia puterea la timp pentru summitul UE din decembrie, relateaza Reuters."Guvernul a aprobat demisia, care va fi…

- Platforma Declic.ro, una dintre cele care au susținut și finanțat protestul de duminica seara, dar și din alte momemnte – inclusiv prin realizarea catorva mii de pancarte distribuite participanților la manifestații – este deținuta de doi afaceriști care, dupa ce și-au ingropat societațile și și-au inșelat…

- Guvernul Cehiei în exercițiu își va depune demisia la urmatoarea sa reuniune pe 29 noiembrie, a anunțat premierul Bohuslav Sobotka, deschizând calea unei noi administrații în urma alegerilor legislative din luna octombrie. Președintele ceh intenționeaza sa-l…

- Guvernul Cehiei in exercitiu isi va depune demisia la urmatoarea sa reuniune pe 29 noiembrie, a anuntat vineri pe Twitter premierul ceh Bohuslav Sobotka, deschizand calea unei noi administratii in urma alegerilor legislative din luna octombrie, relateaza Reuters.Presedintele ceh Milos Zeman…

- Anunțul a fost facut pe Twitter de premierul ceh Bohuslav Sobotka, deschizand calea unei noi administratii in urma alegerilor legislative din luna octombrie. Presedintele ceh Milos Zeman intentioneaza sa-l numeasca pe Andrej Babis in functia de premier la inceputul lunii decembrie. Miscarea…

- Guvernul Cehiei in exercițiu iși va depune demisia la urmatoarea sa reuniune pe 29 noiembrie, a anunțat vineri pe Twitter premierul ceh Bohuslav Sobotka, deschizand calea unei noi administrații in urma alegerilor legislative din luna octombrie, relateaza Reuters. Președintele ceh Milos…

- Consiliul Județean Cluj a vizitat noua pista de 2.100 de metri de la Aeroportul Cluj, dar și platforma de parcare și acuza ca sunt probleme. În urma controlului s-a constatat ca pista prezinta fisuri înca din perioada de garanție. ”De asemenea,…

- O serie de masuri de sprijinire directa a etnicilor romani inscriși in sistemul de invațamant ucrainean cu predare in limba romana au fost stabilite de Guvern, la propunerea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni.

- Membri importanti din cabinetul premierului Theresa May, inclusiv ministrul de Externe Boris Johnson, au convenit de principiu sa intocmeasca o propunere mai atractiva privind "factura de divort" fata de UE. Nu am fost discutate cifre exacte, iar ministrii britanici si-au mentinut pozitia…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune ca in ultimii 27 de ani, de la caderea regimului comunist, fermierii din mediul rural au reusit sa isi creasca de 2-3 ori productiile medii la hectar la grau si porumb si au inlocuit clopotul bisericii cu telefonul mobil pentru a se reuni. „Am inlocuit clopotul…

- Asociația Trust Orfelinat Ungureni va susține in perioada august – noiembrie 2017, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Bacau prin Legea 350/2005, un nou proiect intitulat „Sunt aici pentru tine”. Partenerul instituțional al acestui... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- SUA ar urma sa fie responsabile pentru mai mult de 80% din creșterea producției mondiale de petrol in urmatorii 10 ani și tot atunci vor produce cu 30% mai multe gaze naturale decat Rusia, a declarat joi directorul Agenției Internaționale a Energiei (IEA), Fatih Birol, transmite Reuters. …

- Jurnalistul Dan Andronic face dezvaluiri de ultim moment in cadrul audierilor din comisia SIPA. Jurnalistul sustine ca raportul de inventariere a documentelor din cadrul arhivei SIPA a fost secretizat in mod ilegal. Mai mult, Andronic sustine ca intreg raportul a fost evaluat si recent, cand ministrul…

- Horia Brenciu susține trei concerte de Craciun. Biletele pentru cele doua concerte de Craciun anunțate de artist la Sala Palatului s-au epuizat intr-un timp record, insa acesta vine cu o veste extraordinara: o noua seara de sarbatoare. Astfel, Horia Brenciu va susține pe 8, 9 și 10 decembrie trei…

- Nepotul Regelui Mihai: Nici macar in perioada exilului, noi nu am fost desparțiți Nicolae Medforth-Mills sustine ca, saptamana aceasta, a fost a saptea oara cand a incercat sa il vada pe Regele Mihai, precizand ca de fiecare data a fost refuzat. Nepotul Regelui sustine ca ar vrea sa i se explice de…

- Președintele FR de Box, Vasile Citea, a susținut, cu prilejul unei conferințe de presa la sediul MTS, ca dupa mai mult de doi ani și jumatate fara finanțare de la Ministerul Tineretului și Sportului lucrurile vor intra in normalitate incepand cu anul 2018. FR de Box a dat în judecata…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate peste 470 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 177.000 de lei.

- Eroul filmelor de actiune americane, Chuck Norris (77 de ani), trece prin momente dificile. Sotia sa este la un pas de moarte. Actorul a dat in judecata 11 companii de medicamente pe care le acuza ca i-au „otravit” sotia.

- Laura Toporascu Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui sprijina agenții economici care doresc sa angajeze ucenici. Potrivit purtatorului de cuvant, Laura Toporascu, ucenicia se realizeaza printr-un program de formare profesionala, in baza unui contract de munca pe durata determinata,…

- Un cercetator din Statele Unite ale Americii sustine ca extraterestrii au locuit pe Pamant cu mult timp inaintea oamenilor. Profesorul Jason Wright sustine ca, ,,tehnologic,'' extraterestrii au existat pe una dintre planetele din sistemul nostru solar. In cadrul unei noi lucrari, ,,Speciile tehnologice…

- Purtatorul de cuvant al ISU Ialomita, Lacramioara Chirea, a declarat ca incendiul a izbucnit la o gospodarie din comuna Reviga, unde doi fosti preoti au o constructie pe cont propriu. ”Focul a pornit de la o magazie de lemne, de la o anexa, s-a extins rapid si la alte anexe, la casa si la…

- În schimb, Tise nu a suflat o vorba despre milioane de euro care au disparut din buzunarele clujenilor în ultimii 6 ani pe falimente rasunatoare, licitatii anulate, “lucrari malefice” si bani publici sifonati pe constructii imaginare. Sa nu mai vorbim ca valoarea investitiei…

- Cu ocazia zilei de nastere a Majestatii Sale Regelui, Palatul Culturii Teodor Costescu va gazdui, miercuri seara, incepand cu ora 19.00, concertul aniversar al Corului Kinonia. Evenimentul este organizat de Alianța Naționala pentru Restaurarea Monarhiei – filiala Mehedinți, iar concertul este susținut…

- Peste 70% dintre romanii de peste hotare doresc sa se intoarca in țara in urmatorii cinci ani, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer. In opinia sa, Romania ar tre...

- În pofida suspiciunilor de fraudare a fondurilor europene, miliardarul Andrej Babis se îndreapta spre o victorie în alegerile legislative din Cehia, programate sa aiba loc vineri și sâmbata, cu un discurs anticorupție și antieuro, comenteaza joi France Presse citata de Agerpres.…

- Johnny Depp susține ca i s-au furat 30.000.000 de dolari, acuzand foștii avocați ca ar fi conspirat cu fosta sa firma de management financiar pentru aceștia bani. Johnny Depp a formulat o plangere in care spune ca puternica firma de avocatura Bloom Hergott Diemer Rosenthal & LaViolette se face vinovata…

- Presedintele Comisiei Juridice a Camerei, deputatul PSD Eugen Nicolicea, a declarat, marti, în plen, la dezbaterea cererii DNA privind încuviintarea urmaririi penale a fostului ministru Rovana Plumb, ca „prostia aceea ca parlamentarul nu e ca un simplu cetatean este chiar prostie”,…

- Partidul National Liberal a declarat ca remanierea Guvernului Tudose este „un teatru de prost gust” care arata incapacitatea de a guverna si il someaza pe premierul Tudose sa ii demita pe ministrul Viorel Ilie, ministrul Educatiei, Liviu Pop si pe cel al Sanatatii, Florian Bodog. ...

- Tudor Deliu respinge acuzațiile ca precum PLDM ar fi vinovat de neacordarea a 28 de milioane de euro din partea UE pentru Reforma Justiției. Neacordarea celor 28 de milioane de euro se datoreaza neimplementarii legilor adoptate.

- Polițiștii din cadrul Politiei orasului Filiasi l-au depistat, miercuri, in jurul orei 08:00, pe Sorinel Banel B., de 39 ani, din localitate, in timp ce conducea pe strada Bisericii din Filiasi, autoturismul proprietate persoanala, cu numere de Bulgaria, fara a ...