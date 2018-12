Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic intentioneaza sa publice un document politic privind sistemul sau de imigratie post-Brexit inainte de sfarsitul anului, a declarat luni liderul Camerei Comunelor, Andrea Leadsom, relateaza Reuters.

- Guvernul britanic poate pune capat procesului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana în mod unilateral, a declarat marti avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters, citate de Mediafax.

- Marea Britanie va publica o ''declaratie de pozitie motivata'' cu privire la recomandarile juridice referitoare la acordul premierului Theresa May asupra Brexit-ului, asa cum s-a promis, a anuntat luni purtatorul...

- Ministrul britanic de interne, Sajid Javid, a afirmat luni la radio BBC ca votul din parlament prevazut pentru data de 11 decembrie referitor la acordul premierului Theresa May privind Brexit-ul va avea loc, respingand speculatiile din mass-media potrivit carora guvernul nu va merge inainte cu votul…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Proiectul de acord convenit de Marea Britanie pentru iesirea din Uniunea Europeana (UE) este nu doar cea mai buna solutie la divizarea politica, ci si pentru economie, a declarat sambata ministrul britanic al economiei, Philip Hammond, informeaza Reuters. "Acest acord este modul in care Marea Britanie…

- Guvernul britanic a aprobat un sistem de imigratie post-Brexit care va favoriza imigrantii calificati si cu o situatie financiara buna. Acesta este asteptat sa fie unul dintre anunturile-cheie formulate de premierul Theresa May la conferinta Partidului Conservator de saptamana viitoare, scrie Guardian…

