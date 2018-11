Guvernul britanic nu a identificat pana acum vreo actiune reusita de amestec in procesul democratic din Regatul Unit, dar ramane vigilent, a declarat joi purtatoarea de cuvant a premierului Theresa May, potrivit Reuters.



"Pana acum, nu am vazut vreo actiune reusita de interferenta in procesul democratic din Regatul Unit", a precizat purtatoarea de cuvant intr-un comunicat, transmis dupa un briefing cu presa in care a fost intrebata despre afirmatii privind un posibil amestec al Rusiei in referendumul din 2016 din Marea Britanie privind Brexit-ul.



"Bineinteles, vom ramane…