Stiri pe aceeasi tema

- 'Este un pas mare (...) Daca Comisia are vointa politica si incurajarea din partea statelor membre de a continua negocierile foarte-foarte repede, acum, pe un numar mic de teme, in mare pe baza draftului, atunci un acord ce poate fi sustinut de Consiliul European si de Camera Comunelor, pe 19 octombrie,…

- Boris Johnson a transmis, miercuri, catre Bruxelles varianta sa de acord pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Premierul britanic numește aceasta varianta drept un "compromis rezonabil" pentru modificarea acordului privind Brexit-ul in legatura cu frontiera irlandeza, scrie BBC News.…

- Propunerea prezentata miercuri de prim-ministrul britanic Boris Johnson pentru a permite o iesire negociata a Marii Britanii din Uniunea Europeana 'comporta inca unele puncte problematice', a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa o discutie prin telefon cu seful…

- 'Cand am obtinut aceasta functie, toata lumea spunea ca nu este posibila absolut nicio modificare a acordului de retragere (...) Ei (liderii europeni) au revenit asupra acestuia si, dupa cum stiti, o foarte, foarte buna conversatie are loc in legatura cu modul de a trata problemele frontierei nord-irlandeze.…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca "nu va fi descurajat de nimeni" sa scoata Marea Britanie din Uniunea Europeana pe data de 31 octombrie și ca este optimist în ceea ce privește obținerea unui acord de Brexit, relateaza site-ul postului BBC. Boris Johnson urmeaza…

- Brexitul fara acord va dauna Marii Britanii mai mult decat restului Europei, indiferent cat pretinde guvernul premierului Boris Johnson ca nu va fi asa, a afirmat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in remarci publicate sambata, transmite Reuters.Marea Britanie preseaza Uniunea…

- Jean Claude Juncker, inca președinte al Comisiei Europene, a transmis, joi, ca Boris Johnson, noul premier al Marii Britanii nu va putea schimba termenii acordului pentru Brexit negociat de Theresa May. "Presedintele Jean-Claude Juncker si premierul Boris Johnson au discutat prin telefon. Președintele…

- Comisia Europeana pregatește un program în valoare de mai multe miliarde de lire pentru a ajuta Irlanda sa faca fața consecințelor economice ale unui divorț fara un acord între Marea Britanie și UE, potrivit "The Times".Potrivit ziarului, care citeaza un înalt diplomat…