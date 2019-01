Guvernul britanic lansează aplicaţia mobilă pentru cererile de reşedinţă după Brexit Guvernul britanic lanseaza luni aplicatia mobila cu ajutorul careia cetatenii europeni stabiliti în Regatul Unit pot solicita resedinta permanenta dupa Brexit, reaminteste AFP citat de Agerpres.

În Regatul Unit traiesc în prezent aproape 3,5 milioane de cetateni ai altor state din Uniunea Europeana. Acestia trebuie sa solicite statutul de rezident permanent (asa-numitul "settled status") pentru a putea munci în continuare în tara si pentru a beneficia de asistenta sociala, dupa ce aceasta nu va mai fi membra a UE.



Utilizatorii trebuie sa îsi…

Sursa articol: hotnews.ro

