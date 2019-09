Se întâmplă azi: Noaptea cercetătorilor, la Muzeul ASTRA

Vineri, 27 septembrie, între orele 16-20, Muzeul ASTRA găzduiește… nu una și... 4 acțiuni în cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor. Muzeul ASTRA are calitatea de partener al ULB Sibiu în cadrul acestei inițiative ajunsă, iată, la cea de-a VI-a ediție.