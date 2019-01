Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul britanic de Justitie ia in considerare eliminarea pedepselor mai mici de sase luni, argumentand ca acestea sunt mai putin eficiente in scaderea ratei de recidivism decat pedepsele comunitare, relateaza site-ul postului BBC.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, intr-un interviu la BBC, ca a primit asigurari ca Guvernul de la Londra nu va face „prostia” sa ia masuri impotriva romanilor dupa Brexit, el explicand ca doar in sanatate lucreaza 10.000 de asistente si medici romani, iar daca acestia ar fi dati afara…

- Premierul Viorica Dancila a spus delegației USR care s-a aflat vineri, la Palatul Victoria, pe tema modificarii legislației penale, ca „va ține cont de toate propunerile constructive”, astfel incat legislația naționala sa fie in acord cu reglementarile europene și cu Constituția Romaniei.„Intrevederea…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale.

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale.

- Guvernul britanic poate pune capat procesului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana în mod unilateral, a declarat marti avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters, citate de Mediafax.

- Patru ministri care sustin ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana sunt pe punctul de a demisiona din guvernul condus de Theresa May, scrie ziarul Sunday Times. Se relateaza ca Uniunea Europeana ar fi respins planul lui Theresa May privind un mecanism independent de supraveghere a oricarui acord…

- Guvernul britanic nu a identificat pana acum vreo actiune reusita de amestec in procesul democratic din Regatul Unit, dar ramane vigilent, a declarat joi purtatoarea de cuvant a premierului Theresa May, potrivit Reuters preluata de Agerpres. "Pana acum, nu am vazut vreo actiune reusita de interferenta…