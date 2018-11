Guvernul estima deficitul de anul acesta la 2,95 la suta, in timp ce Comisia Europeana anunta ca va depasi trei procente, iar peste doi ani va fi 4,7. In aceste conditii si datoria publica a tarii va creste de la 35 la suta din produsul intern brut la 38. Pierre Moscovici, comisar european pentru Economie: In cadrul UE, doar Romania estimam ca va inregistra un deficit bugetar mai mare de 3% in 2019. In ceea ce priveste datoria raportata la PIB estimam ca va scadea in majoritatea tarilor membre, cu trei exceptii: Lituania, Romania - unde estimam o crestere - si Italia. Ministrul Finantelor…