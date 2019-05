Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul conservatorului Sebastian Kurz a fost demis prin motiune de cenzura, luni, la zece zile de la izbucnirea scandalului Ibiza-gate, care a zdruncinat scena politica din Austria inainte de alegerile europene.

- Parlamentarii austrieci au votat pentru demiterea guvernului condus de cancelarul conservator Sebastian Kurz, aproband o moțiune de cenzura, dupa ce executivul devenise unul interimar ca urmare a scandalului de coruptie care a dus la demisia vicecancelarului și destramarea coaliției de guvernare, informeaza…

- Partidul Poporului (OeVP, conservator) si Partidul Libertatii (FPOe, extrema dreapta) din Austria se afla in divergente in ce priveste continuarea guvernarii pana la alegerile anticipate, conservatorii cancelarului Sebastian Kurz cerand vehement demisia ministrului de interne de extrema dreapta,…

- Agentiile de spionaj britanica si olandeza si-au restrictionat semnificativ cantitatea de informatii pe care o impartasesc cu Viena in principal din cauza legaturilor dintre Partidul Libertatii (FPO), aflat la guvernare in Austria, si Rusia, sustine un deputat al opozitiei austriece, citat de Reuters,…