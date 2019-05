Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul cancelarului Sebastian Kurz din Austria a cazut luni in urma unei motiuni de cenzura votata de partidele de opozitie, informeaza DPA si Reuters. Motiunea de cenzura a fost sustinuta de parlamentarii social-democrati si ai Partidului Libertatii (de extrema-dreapta), care s-a aflat in coalitia…

- Motiunea de cenzura a fost sustinuta de parlamentarii social-democrati si ai Partidului Libertatii (de extrema-dreapta), care s-a aflat in coalitia de guvernare cu Kurz pana in urma cu o saptamana cand liderul sau, vicecancelarul Heinz-Christian Strache, s-a aflat in centrul unui scandal video si…

- Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a demis din Guvern aproape toți membrii Partidului Libertații, cu excepția ministrului de Externe, a declarat acesta marți, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Ea e FEMEIA care il poate SALVA pe Liviu Dragnea: Declarația facuta in fața judecatorilor…

- Toti ministri din Partidul Libertatii, de extrema dreapta, si-au prezentat luni seara demisiile din guvernul de coalitie din Austria, dupa ce cancelarul conservator Sebastian Kurz i-a propus, cu putin timp in urma, presedintelui tarii, demiterea ministrului de interne Herbert Kickl, relateaza Reuters,…

- Toti ministrii care sunt membri ai Partidului Libertatii (FPO, extrema-dreapta) au demisionat, luni seara, din Guvernul Austriei, in contextul crizei politice generate de presupusa implicare a vicecancelarului Heinz-Christian Strache intr-un caz de coruptie, relateaza agentia de presa APA preluat…

- Partidul Poporului (OeVP, conservator) si Partidul Libertatii (FPOe, extrema dreapta) din Austria se afla in divergente in ce priveste continuarea guvernarii pana la alegerile anticipate, conservatorii cancelarului Sebastian Kurz cerand vehement demisia ministrului de interne de extrema dreapta,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca o motiune de cenzura va fi depusa pana la finalul acestei sesiuni parlamentare. „Obiectivul nostru este sa castigam aceste alegeri, ne batem pentru a...

- Agentiile de spionaj britanica si olandeza si-au restrictionat semnificativ cantitatea de informatii pe care o impartasesc cu Viena in principal din cauza legaturilor dintre Partidul Libertatii (FPO), aflat la guvernare in Austria, si Rusia, sustine un deputat al opozitiei austriece, citat de Reuters,…