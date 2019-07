Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele de la Chișinau, în care președintele Igor Dodon este învinuit de tradare de țara și nu mai are sprijinul poporului dupa ce apare într-o înregistrare video în care recunoaște ca planul sau este proiectul Kremlinului de a federaliza Republica Moldova,…

- Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz a tinut un miting electoral la mai putin de trei ore dupa ce guvernul sau a cazut in urma unei motiuni de cenzura, votata in parlament de partidele de opozitie, informeaza DPA potrivit Agerpres. "Sunt inca aici", a spus Kurz in fata unei multimi…

- Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz a tinut un miting electoral la mai putin de trei ore dupa ce guvernul sau a cazut in urma unei motiuni de cenzura, votata in parlament de partidele de opozitie, informeaza DPA. "Sunt inca aici", a spus Kurz in fata unei multimi de sustinatori…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz si-a remaniat miercuri Guvernul, inlocuindu-si cu tehnocrati fostii ministri de extrema dreapta si si-a atras furia opozitiei, care ameninta sa voteze in favoarea unei motiuni de cenzura impotriva sa, relateaza Reuters.

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a afirmat ca tarile Uniunii Europene care au preluat multi migranti si au datorii mari ''sunt bucuroase sa ne ia banii'', el declarand ca va insista pentru planul sau de sanctionare a statelor care au politici laxe in cele doua domenii, transmite Reuters.…

- Tarile din zona euro care incalca regulile de disciplina bugetara ale uniunii montare trebuie sanctionate mai sever, a declarat luni, intr-un interviu, cancelarul austriac Sebastian Kurz, tintind spre Italia, relateaza DPA potrivit Agerpres. Guvernul populist din Italia a ignorat in buna masura…

- Guvernul austriac si-a anuntat marti intentia de a adopta o relaxare fiscala mai ampla decat preconiza anterior, printre masuri fiind inclusa si o reducere a impozitului pentru companii de la 25% pana la 21%, transmite Reuters. Coalitia la putere in Austria, formata din conservatori si Partidul…

- Viceprimarul din Braunau am Inn, orașului austriac în care s-a nascut Adolf Hitler, a demisionat, marți, atât din funcție cât și din partidul de extrema-dreapta FPÖ, dupa ce a declanșat critici vehemente cu o poezie în care a comparat imigranții cu șobolanii, relateaza Reuters.Christian…