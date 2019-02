Guvernul asteapta raspuns de la Cotroceni. Dancila a trimis noile propuneri de ministri

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva ore au discutat social-democratii, in cadrul Comitetului Executiv National reunit la Parlament, inainte de a se afla ca au decis sa ii propuna pe Daniel Suciu si Razvan Cuc pentru portofoliile Dezvoltarii si, respectiv, Transporturilor. Dupa CEx, Dancila a punctat ca urmeaza sa il si sune pe…

- Comitetul Executiv National al PSD i-a validat marti pe deputatii Razvan Cuc - pentru functia de ministru al Transporturilor si pe Daniel Suciu - pentru cea de ministru al Dezvoltarii Regionale, care va indeplini si functia de vicepremier, a anuntat la...

- Conducerea PSD s-a reunit intr-o sedinta de Comitet Executiv pentru a stabili cine vor fi propunerile pentru functiile de ministru al Dezvoltarii si ministru al Transporturilor. Dupa o sedinta tensionata, in unanimitate au fost votati Daniel Suciu pentru Dezvoltare si Razvan Cuc pentru Transporturi.

- Liderii PSD s au reunit in aceasta seara in CEx pentru a stabili care vor fi propunerile pentru functiile de ministru al Transporturilor si ministru al Dezvoltarii. Potrivit Digi24.ro, Viorica Dancila a facut urmatoarele propuneri: Daniel Suciu la Dezvoltare si Razvan Cuc la Transporturi.Votul in CEx…

- Premierul Viorica Dancila nu a dorit sa vorbeasca, inainte de CExN, despre propunerile pentru ministerele Transporturilor și Dezvoltarii. Daniel Suciu e favorit sa preia portofoliul de la Dezvoltare, iar Razvan Cuc revine la Transporturi."Sa vedem ce spune CEx-ul, avem si noi nevoie de un…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca decizia privind noile propuneri pentru ministerele Transporturilor și Dezvoltarii va fi luata marți in Comitetul Executiv al PSD și imediat dupa aceea ii va trimite președintelui Klaus Iohannis noile...

- Primarul din Focșani, Cristi Misaila, a gasit o explicație pentru lipsa titularilor la ministerele Dezvoltarii și Transporturilor. "Iata ca suntem intr-o situatie total neplacuta, ca sa ajungem sa avem o guvernare ciuntita si nici in acest moment sa nu avem in doua ministere extrem de importante…

- La o zi dupa ce a semnat decretele de vacantare a celor doua functii in Guvern, urmare a demisiilor inaintate de catre Paul Stanescu si Lucian Sova din fruntea ministerelor Dezvoltarii si, respectiv Transporturilor, Klaus Iohannis a anuntat ca nu are in gand sa dea unda verde celor doua nominalizari…