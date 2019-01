Guvernul ar urma sa aprobe, vineri sau sambata, bugetul pentru 2019

Executivul urmeaza sa aiba o sedinta, vineri sau sambata, pentru aprobarea bugetului pentru anul 2019, au declarat surse politice. O sedinta a birourilor permanente reunite va fi convocata cel mai probabil sambata pentru stabilirea calendarului, a spus Calin Popescu Tariceanu.



Ar fi a doua intrunire a Guvernului in aceasta saptamana, avand in vedere ca Executivul se reuneste, miercuri, de la ora 14:00, in sedinta pentru a dezbate si adopta mai multe proiecte de hotarare.



Despre bugetul pentru anul in curs, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti, ca…