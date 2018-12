Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii UDMR au sustinut, luni, in plen, propunerea pentru noua lege a pensiilor, iar Uniunea a formulat o serie de amendamente la acest proiect legislativ astfel ca varianta adoptata de Senat este una imbunatatita fata de initiativa Guvernului, spun reprezentantii Uniunii Democrate Maghiare din…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat, vineri, ca Guvernul nu mai are timp pana la 1 decembrie sa adopte majorarea salariului minim. Teodorovici a evitat sa dea un raspuns clar daca masura va intra in vigoare de la 1 ianuarie. Iata dialogul purtat de ministrul cu jurnalistii:…

- Proiectul care prevede majorarea cu 10 la suta a pensiilor pentru vârstnicii care primesc mai putin de 1589 de lei pe luna a fost aprobata de Parlament în lectura finala. Totodata, în urma modificarilor, pensiile pentru limita de vârsta vor creste în mediu cu 115 lei,…

- Spitalul Municipal Mangalia, Judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie de ingrijitoare G in cadrul Cabinetului Dermatovenerologie.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, OUG care elimina obligativitatea ca profesorii de limba romana care predau la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale sa aiba studii superioare de specialitate.Proiectul de lege de aprobare a OUG a fost adoptat cu 214 voturi impotriva ...

- Concursul de angajare va avea loc peste fix o luna, pe 27 noiembrie. In total sunt puse la bataie 16 posturi, in principal de ingineri, dar și de economiști sau specialiști in științe juridice. Dosarele pot fi depuse pana in data de 14 noiembrie, la Serviciul Resurse Umane, aflat in sediul Primariei…

- În premiera, Guvernul lanseaza programul „O noua viața”. Începând cu luna decembrie curent, familiile din Republica Moldova vor primi gratuit din partea Guvernului seturi de articole pentru nou-nascuți. Pentru realizarea programului, Cabinetul de miniștri a aprobat…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii Lia Olguta Vasilescu si Eugen Teodorovici s-au intalnit, marti, cu reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor pentru a discuta cresterea salariului minim pe economie. S-a stabilit ca, pentru persoanele fara studii superioare, salariul va fi de 2.080 de lei,…