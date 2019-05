Guvernul ar putea adopta OUG pe Codul administrativ în curând Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice a publicat, in transparența decizionala, textul Ordonanței de Urgența a Guvernului (OUG) privind Codul administrativ al Romaniei. Printre prevederile textului de OUG au ramas și unele declarate neconstituționale, precum pensiile speciale pentru aleșii locali. "(2) Primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, beneficiaza de indemnizatie pentru limita de varsta de la data la care li se acorda drepturile de pensie pentru limita de varsta, dar nu mai devreme de data incetarii mandatului aflat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

