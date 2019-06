Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca Guvernul va adopta Codul administrativ prin ordonanta de urgenta. “Vorbea domnul Teodorovici de problemele pe care le intampinam in administratia publica. Un Cod administrativ, care poate nu este perfect, poate mai trebuie modificat in anumite puncte, ar duce…

- Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul va adopta Codul administrativ prin ordonanta de urgenta. Premierul a afirmat ca avizul CES este unul consultativ si ca va vedea la urmatoarea sedinta a Consiliului care sunt obiectiile acestuia.

- Guvernul va aproba proiectul de Cod administrativ prin ordonanta de urgenta dupa alegerile europarlamentare, cel mai probabil intr-o sedinta din luna iunie sau iulie, a anuntat marti prim-ministrul Viorica Dancila. "Din discutiile cu primarii am inteles interesul major pentru Codul administrativ.…

- Executivul ar putea adopta, in sedinta de marti, o ordonanta de urgenta care reglementeaza contributiile de asigurari sociale de sanatate si reducerea cotei de TVA de la 9 la 5% pentru produsele alimentare montane, bio si traditionale, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX. Referitor…

- Executivul ar putea adopta, in ședința de marți, o ordonanța de urgența care reglementeaza contribuțiile de asigurari sociale de sanatate și reducerea cotei de TVA de la 9 la 5% pentru produsele alimentare montane, bio și tradiționale, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX.Referitor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la o intalnire cu oameni de afaceri si primari din judetul Satu Mare, ca Guvernul va adopta prin ordonanta de urgenta Codul administrativ, scrie Agerpres.

- Guvernul va adopta miercuri o ordonanța de urgența care vizeaza legislația electorala, in contextul in care AEP a solicitat unele modificari pentru referendumul din 26 mai și pentru europarlamentare, deși acest punct nu figureaza pe ordinea de zi anunțata marți de Executiv, conform Mediafax.Potrivit…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in funcție de care se calculeaza dobanzile romanilor cu credite in lei, a urcat uni la 3,23% de la nivelul de 3,16%, inregistrat vineri. Creșterea ROBOR se traduce in creșterea ratelor, iar Guvernul vrea sa contracareze acest lucru schimband modul de calcul al indicatorului.…