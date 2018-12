Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se va reuni vineri intr-o noua sedinta, la Palatul Victoria. Liderul PSD Liviu Dragnea spune ca Executivul va adopta Ordonanta privind introducerea de noi taxe si impozite, de la 1 ianuarie 2019, insa pe ordinea de zi oficiala a sedintei nu se afla un astfel de proiect. Ordonanta a fost modificata,…

- Cabinetul Dancila se va reuni, vineri, in ședința la Palatul Victoria, de la ora 18.30. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca in aceasta ședința o sa fie adoptata ordonanța de urgența care prevede marile fiscale, printre care se numara și „taxa pe lacomie”, scrie Mediafax.Ordonanța ar fi…

- Ordonanta de Urgenta anuntata de Eugen Teodorovici, in care este cuprinsa și o ”taxa pe lacomie” pentru banci, nu a mai intrat pe ordinea de zi a ședinței de guvern prezidata, joi, de Klaus Iohannis.Miniștrii nu s-au temut de președinte, care a criticat in termeni duri aceasta OUG, iar motivul…

- Comisia de Dialog Social (de la Ministerul Finanțelor Publice) discuta, miercuri, la ora transmiterii știrii, Ordonanța de Urgența (OUG) prin care Guvernul dorește sa introduca mai multe majorari de taxe, inclusiv „taxa pe lacomie” pentru banci.Mai exact, CDS urmeaza sa-și dea avizul pentru…

- Guvernul ar putea anunta introducerea de noi taxe pentru companii, din diferite domenii, precum retail, energie, sistem bancar, jocuri de noroc. Ministrul Eugen Teodorovici urmeaza sa faca declaratii, marti, la Palatul Victoria, pe acest subiect. Intentia Executivului vine la scurt timp dupa ce Liviu…

- Eugen Teodorovici nu a sesizat prezenta nedorita din spatele lui si si-a continuat declaratiile de presa, in care a prezentat ordonanta de infiintare a fondurilor suverane de dezvoltare si investitii. Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, Ordonanta de urgenta pentru infiintarea Fondului Suveran…

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a convocat vineri, la biroul sau de la Palatul Parlamentului, pe ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici și ministrul Dezvoltarii Regionale Paul Stanescu pentru o discuție pe tema banilor pentru primarii, anunța Antena3. Ședința ar urma sa aiba loc incepand cu ora 11.30.Intalnirea…

- Guvernul a adoptat, in ședința de luni, o ordonanța de urgența in sensul in care ICCJ va putea sa iși cumpere mobilier pentru un sediu inchiriat, au spus pentru MEDIAFAX surse de la Palatul Victoria, conform Mediafax.Guvernul a adoptat, in ședința de lui, o ordonanța de urgența pentru modificarea…