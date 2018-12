Stiri pe aceeasi tema

- Executivul ar putea adopta, vineri, o OUG pentru programul Start-Up Nation 2018. Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat pe site forma actualizata a documentelor procedurale necesare inscrierii online, acestea incluzand modelul planului de afaceri si declaratiile de elegibilitate, scrie Mediafax."Incurajam…

- In cadrul programului Start-Up Nation, selectia proiectelor se va realiza pe baza de clasament (punctaj) si criterii de departajare transparente in conditii de punctaj egal, renuntandu-se la contractarea proiectelor pe baza principiului ”primul venit – primul servit”, informeaza, marti, Ministerul pentru…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a scos marți in dezbatere publica o varianta actualizata a propunerii de modificare a programului Start-Up Nation, ediția a doua, in care serviciile creative, inclusiv crearea de programe de calculator, cresc in punctaj fața de grila propusa in urma cu doua saptamani,…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a fost de acord sa renunte la „aberatia” din programul Start-Up Nation 2018 care prevedea ca proiectele sunt selectate pe principiul „primul venit-primul servit”.

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat, saptamana trecuta, proiectul de ordonanta de urgenta privind modificarea Start-Up Nation, pentru demararea editiei din acest an. Noua varianta a programului va dezavantaja marile orase, printre care si Timisoara, si va favoriza…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat, luni, pe site-ul propriu, proiectul de ordonanta de urgenta privind modificarea programului Start-Up Nation, in vederea demararii editiei din acest an. Citește și: Liviu Dragnea se așteapta sa fie condamnat la inchisoare…

- Firmele care au intrat in ediția 2017 a programului Start-Up Nation mai pot sa depuna ultima cerere de decont pentru cheltuielile efectuate pana in 1 octombrie 2018. Ministerul pentru Mediul de Afaceri reamintește beneficiarilor Start-Up Nation care nu au depus documentele pentru decont ca mai au la…