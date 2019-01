Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba joi, in sedinta, infiintarea orchestrei UE, proiect cultural definitoriu pentru ideea de unitate in diversitate la nivel european, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Ma bucur sa anunt ca ideea orchestrei UE, lansata cu ocazia ceremoniei solemne de preluare a…

- Președintele Klaus Iohannis blocheaza Guvernul care gestioneaza președinția Uniunii Europene. Ce-i transmite premierul Viorica Dancila șefului statului, aflați in aceasta seara, de la ora 21.00, la Antena...

- "Referitor la protestul de astazi, responsabil de masurile de securitate pentru acest eveniment este SPP, iar structurile ministerului vor colabora cu aceasta institutie conform planului de masuri stabilit. Nu vreau sa comentez in niciun fel decizia celor care vor sa organizeze aceste proteste legat…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, vine la București, dupa ce in presa din Belgia a declarat ca Romania nu a ințeles rolul sau la conducerea Uniunii Europene. Juncker va avea intalniri cu președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila.Citește și: Deputat PSD, apropiat…

- Comisarul european Corina Cretu isi exprima dezamagirea in legatura cu faptul ca guvernantii romani nu recunosc meritele Comisiei Europene in absorbtia fondurilor europene si spune ca ii pare rau sa constate, in fiecare intalnire pe care a avut-o cu premierul Viorica Dancila, cat de dezinformata este…

- Guvernul va aproba printr-o hotarare infiintarea Societatii Nationale "Casa Romana de Comert Agroalimentar UNIREA", mecanism comercial functional capabil sa duca la valorificarea superioara a resurselor si productiei agricole nationale, a anuntat premierul Viorica Dancila, joi, in deschiderea sedintei…

- Guvern a adoptat, joi, ordonanta de urgenta privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii si Dezvoltare, a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, precizand ca va exista un capital de 9 miliarde de lei. El a subliniat ca infintarea Fondului Suveran va contribui la dezvoltarea…

- Guvernul aproba in ședința de astazi ordonanța de urgența privind inființarea Fondului Suveran de Investiții. Proiectul a primit toate avizele necesare. Iar premierul Viorica Dancila a explicat ca acest instrument financiar e necesar pentru dezvoltarea economiei.