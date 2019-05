Stiri pe aceeasi tema

- Maithripala Sirisena, presedintele din Sri Lanka, a promis o reforma a securitatii de stat dupa ce mai multe atacuri cu bombe au ucis 359 de persoane si au ranit in jur de 500, scrie BBC. Marti, Sirisena a declarat ca avertizarile privind atacurile nu au ajuns si la el, promitand „masuri ferme”,…

- Marius Budai, ministrul Muncii a declarat luni ca Guvernul are in vedere infiintarea de scoli profesionale, intrucat invatamantul dual deja este cautat in mai multe orase ale tarii. "Suntem in discutii cu Ministerul Educatiei (..). Masurile se gandesc pe mai multe planuri, o data pentru oprirea exodului,…

- Guvernul PSD-ALDE mai rezolva inca o problema insistent reclamata de cadrele didactice: plata integrala a sumelor pe care le-au caștigat in instanța. In acest fel se indeplinește angajamentul asumat in fața dascalilor, prin faptul ca Ministerul Educației platește integral atat sumele restante aferente…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri ca Guvernul face progrese in privinta proiectului autostrazii Ploiesti - Comarnic - Brasov, sustinand ca in numai cateva luni s-a ajuns in faza finala a achizitiei publice, potrivit agerpres.ro.Citește și: Tensiune la Guvern! ‘Viorica Dancila nu…

- Programul Prima Casa se extinde. In luna iunie a acestui an ar putea sa fie lansata o extensie a programului si anume Prima Casa 4. Anuntul a fost facut astazi de ministrul Finanțelor, Ion Chicu, care a mai precizat ca acest proiect este o continuare a programului "Prima Casa 2".

- Eugen Teodorovici anunta ca Guvernul va stringea cureaua in perioada imediat urmatoare. Angajarile la stat se vor facedoar unde este absolut necesar, iar concedierile incep in perioada imediat urmatoare, deja fiind facute analize de personal in toata administratia centrala. Vom reveni cu detalii…

- Liderul PSD a declarat sambata ca in a doua parte a lunii martie, Guvernul ar putea adopta o ordonanta de urgenta care sa completeze OUG 114/2018, dupa ce vor fi gasite solutii acceptate de toate partile din domeniile bancar, energie si opratorii de telefonie mobila, potrivit Mediafax. ”Am avut in ultima…

- Masura este prevazuta intr-un Ordin lansat in dezbatere de Ministerul Agriculturii. Ce condiție exista și ce categorie de romani sunt vizați aflați pe DC BUSINESS. CONTINUAREA ARTICOLULUI ESTE AICI.