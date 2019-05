Guvernul anunta din nou ca vrea sa listeze Hidroelectrica... pana in 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Executivul intentioneaza sa initieze o oferta publica pentru vanzarea unui pachet de 10% actiuni nou emise la Hidroelectrica si de 15% la Complexul Energetic Oltenia, conform Programului de convergenta 2019-2022, publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. "Guvernul are in vedere initierea…

- Executivul intentioneaza sa initieze o oferta publica pentru vanzarea unui pachet de 10% actiuni nou emise la Hidroelectrica si de 15% la Complexul Energetic Oltenia, conform Programului de convergenta 2019-2022.

- Executivul intentioneaza sa initieze o oferta publica pentru vanzarea unui pachet de 10% actiuni nou emise la Hidroelectrica si de 15% la Complexul Energetic Oltenia, conform Programului de convergenta 2019-2022, publicat pe site-ul Ministerulu...

- Pentru 2022, se asteapta ca avansul economiei sa se mentina la 1,8 %, conform revizuirii cadrului macroeconomic pe care Executivul de la Madrid a inclus-o in actualizarea Programului de Stabilitate pentru 2019-2022, remis marti Bruxelles-ului. In pofida revizuirii in jos a cresterii, Guvernul spaniol…

- Guvernul spaniol estimeaza ca incetinirea cresterii economice va fi mai mare decat anticipase in ianuarie și reduce semnificativ estimarile pentru anii urmatori. Astfel, deşi menţine avansul PIB la 2,2% pentru acest an, l-a redus pe cel preconizat pentru 2020 şi 2021, până…

- Guvernul spaniol estimeaza ca incetinirea cresterii economice va fi mai mare decat anticipase in ianuarie și reduce semnificativ estimarile pentru anii urmatori. Astfel, deşi menţine avansul PIB la 2,2% pentru acest an, l-a redus pe cel preconizat pentru 2020 şi 2021, până…

- Programul Prima Casa se extinde. In luna iunie a acestui an ar putea sa fie lansata o extensie a programului si anume Prima Casa 4. Anuntul a fost facut astazi de ministrul Finanțelor, Ion Chicu, care a mai precizat ca acest proiect este o continuare a programului "Prima Casa 2".

- Executivul a adoptat, in sedinta de ieri, mai multe proiecte, printre care si o OUG care modifica o ordonanta din 2014 pentru aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi.