Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a convocat, miercuri, o sedinta operativa cu responsabilii din energie, in contextul protestului angajatilor de la Complexul Energetic Oltenia. La discutie urmeaza sa participe ministrii Energiei si cel al Economiei pentru o analiza asupra starii sistemului energetic national,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca pentru a stabili ce are Guvernul de facut in acest an, este nevoie de un raport detaliat al masurilor din programul de guvernare adoptate si implementate in cursul anului 2018, document care va fi publicat si distribuit

- Eugen Teodorovici a introdus taxa pe lacomie pentru banci, iar mediul bancar și de afaceri s-a inflamat! Guvernul a dat OUG prin care una dintre cele mai importante masuri din noul act normativ este taxa pe activele financiare ale bancilor, care este de 0,1% pentru un ROBOR intre 2% și 2,5%, de 0,2%…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Guvernul va adopta vineri seara ordonanta controversata cunoscuta sub numele de „Apocalipsa Fiscala“. Principalele masuri sunt plafonarea pretului la gaze si energie in urmatorii trei ani, „taxa pe lacomie“ si reducerea comisioanelor de administrare a fondurilor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marți la Bruxelles, ca democrația este o alegerea asumata de catre Romania, una ireversibila și care reprezinta "rezultatul incontestabil al parcursului nostru european".Citește și: Ambasadorul Romaniei in Germania, scrisoare INCENDIARA catre agenția din…

- In imaginile filmate in urma cu cateva zile de catre ruda unui pacient care astepta lianga sala de operatie, potrivit stirileprotv.ro. A vazut insectele chiar in fata blocului operator. Filmare vine la doar cateva saptamani dupa ce un alt pacient a filmat zeci de gandaci si in sectia de Pediatrie…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, vineri la Varna, cu omologul israelian Benjamin Netanyahu despre parteneriatul Romania-Israel in domeniul noilor tehnologii, cat si despre aspecte legate de situatia internationala actuala, transmite Guvernul.

- ”Am vazut foarte multe informatii, am vazut foarte multe pareri, am vazut multe analize, chiar actiuni ale unor colegi de-ai mei din PSD. Unii colegi din Guvern care si-au comandat sondaje proprii pe tot felul de retele de socializare, care si-au comandat sustineri destul de inaltatoare din partea…