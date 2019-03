Guvernul anunta ca Dancila s-a intalnit cu Netanyahu si au schimbat niste opinii. Nimic despre ambasada din Israel

Stiri pe aceeasi tema

- Regele Abdulah al Iordaniei și-a anulat vizita in Romania. Este primul efect direct al declarațiilor premierului Viorica Dancila, referitoare la mutarea ambasadei noastre in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

- "Cred ca efectele se simt de azi, dar nu este vorba numai de palestinieni, e vorba si de toti arabii. Nu vor accepta un astfel de pas. Dupa cum stiti, sustinem Romania pentru ca tara dumneavoastra este candidata la Consiliul ONU. Am promis Romaniei sa o sustinem pentru a obtine un mandat. Cred ca…

- "Maiestatea sa Regele Abdullah II isi anuleaza vizita in Romania, care urma sa inceapa luni, din solidaritate cu Ierusalim", a declarat ministrul iordanian de Externe luni dimineata, citat de Arab News. In cadrul vizitei regelui Iordaniei in Romania, care detine presedintia Consiliului Uniunii…

- Ambasada Israelului la Bucuresti isi exprima speranta ca reprezentanta diplomatica a Romaniei sa se mute de la Tel Aviv la Ierusalim, in urma deciziei prezentate de Viorica Dancila in cadrul unei conferințe de presa. „Ambasada Statului Israel o felicita pe doamna premier Dancila pentru declaratiile…

- Ambasada Israelului la Bucuresti isi exprima speranta ca reprezentanta diplomatica a Romaniei sa se mute de la Tel Aviv la Ierusalim, pozitie exprimata dupa anuntul facut in acest sens, duminica, de premierul Viorica Dancila. 'Ambasada Statului Israel o felicita pe doamna premier Dancila pentru declaratiile…

- Ambasada Israelului la Bucuresti isi exprima speranta ca reprezentanta diplomatica a Romaniei sa se mute de la Tel Aviv la Ierusalim, pozitie exprimata dupa anuntul facut in acest sens, duminica, de premierul Viorica Dancila, potrivit Agerpres."Ambasada Statului Israel o felicita pe doamna premier…

- Viorica Dancila a anunțat ca Ambasada Romaniei din Israel va fi mutata la Ierusalim. In prezent, reprezentanța diplomatica a statului roman se afla la Tel Aviv. Premierul Romaniei a facut acest anunț oficial in cadrul Conferintei Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC) care se…

- Guvernul Romaniei a anuntat, vineri, ca premierul Viorica Dancila se afla intr-o vizita de lucru in Israel. Vizita nu a fost anuntata anterior, nici macar in deschiderea sedintei de Guvern de joi. Iar agenda de lucru de vineri nu arata nicio actiune a premierului. Potrivit Executivului, Dancila a avut…