Guvernul, anunț pentru 450.000 de fermieri. Se întâmplă de mâine ”Incepand de maine, fermierii care au depus cereri unice de plata vor primi, in avans, subvențiile necesare, pentru efectuarea lucrarilor agricole de toamna. Chiar in prima zi, 16 octombrie, o suta de mii de fermieri iși vor primi banii, iar in urmatoarele zile, alți 350.000 de fermieri vor beneficia de plata in avans a subvențiilor. Guvernul va acorda 70% din plațile directe și 85% din banii ce provin din fondul european agricol pentru dezvoltare rurala. In urmatoarele doua saptamani vor intra in agricultura 200 de milioane de euro doar din aceasta forma de sprijin. Platind la timp subvențiile,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

