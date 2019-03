Guvernul american a obținut un excedent de 9 miliarde de dolari, în ianuarie Guvernul federal american a obținut un excedent de 9 miliarde de dolari, în ianuarie, arata datele afișate marți de Departamentul Trezoreriei, de 3,3 ori mai puțin decât în anul anterior, conform datelor citate de agenția de presa Reuters. Deficitul pentru anul fiscal pâna în prezent a fost de 310 miliarde de dolari, comparativ cu 176 de miliarde de dolari în perioada comparabila a anului precedent. Dupa ce a fost ajustat cu efectele sezoniere, bugetul SUA a fost în echilibru în ianuarie 2019, comparativ cu un excedent de 30 de miliarde… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

