Guvernul, amenințat cu noi proteste Consiliul de Coordonare al Federatiei Solidaritatea Sanitara, intrunit vineri, a decis mobilizarea pentru proteste in situatia in care Guvernul va adopta o Ordonanta de Urgenta prin care veniturile salariale ar fi inghetate la nivelul lunii decembrie 2018, respectiv daca salariatii nu vor beneficia de cresterea salariala la care au dreptul legal pentru anul 2019 incepand cu luna ianuarie a anului viitor. "Protestele vor viza un raspuns proportional din partea salariatilor: daca se ajunge la situatia promovarii unui act normativ de inghetare a salariilor in perioada sarbatorilor masurile de protest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

